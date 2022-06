МИД Грузии комментирует Саммит НАТО в Мадриде

МИД Грузии приветствует «ряд решений» в отношении Грузии, принятых на Саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня, которые «содействуют укреплению обороноспособности и безопасности страны и еще больше приближают Грузию к ее конечной цели — членству в НАТО».

По сообщению МИД Грузии, одобренный на саммите «Документ о мерах адаптированной для Грузии помощи» содержит конкретные меры по дальнейшему развитию обороноспособности Грузии и более эффективному вовлечению НАТО в этот процесс.

«Новый инструмент вместе с Существенным пакетом НАТО-Грузия создаст еще больше возможностей для сектора обороны и безопасности Грузии, чтобы приблизиться к стандартам НАТО и укрепить свой оборонный потенциал», — говорится в заявлении ведомства от 30 июня.

По заявлению министерства, важно также, что одобренная на саммите новая Стратегическая концепция НАТО «отражает перспективу вступления Грузии (в альянс), а также основополагающий принцип, что все страны имеют суверенное право выбирать свой курс внешней политики».

«Грузия особенно ценит твердую поддержку, выраженную государствами-членами альянса на заседании Североатлантического совета в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также евроатлантической интеграции Грузии».

По заявлению МИД, для Грузии также «крайне важно» решение саммита о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу, «поскольку это является реальной реализацией политики открытых дверей».

Министерство также приветствует принятое на Мадридском саммите решение продолжить поддержку Украины.

