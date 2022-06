Келли Дегнан о европейском пути и реформах Грузии

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что «сейчас настало время, чтобы правительство Грузии работало со всеми заинтересованными сторонами, включая оппозиционные партии и гражданское общество, для выполнения условий и рекомендаций Европейского совета, что является четким путем для Грузии получить статус кандидата в члены ЕС».

«Это те шаги, которые Грузия должна предпринять, и когда они будут реализованы, надеюсь, к концу года Грузия также получит статус кандидата», — заявил вчера журналистам в Батуми посол Дегнан.

«Это очень прямой ответ Европейского совета, Евросоюза Грузии о том, что Грузия является частью Европы, и ЕС хочет принять Грузию, но для этого Грузия должна продемонстрировать приверженность демократии и реформам», — заявила Дегнан.

Посол отметила, что «это реформы, над которыми Грузия работала и добивалась прогресса, и теперь необходимо добиться большего прогресса». «Пришло время правительству и общественности объединиться на пути к членству в ЕС», — сказала она.

Заявлению посла предшествовало подписание межправительственного соглашения между Агентством США по международному развитию (USAID) и Офисом народного защитника Грузии, в котором посол четко обозначила шаги, которые Грузия должна предпринять, чтобы подтвердить свою поддержку демократии и реформам.

На другом мероприятии, которое также состоялось сегодня и было посвящено возобновляемым источникам энергии, посол США говорила о готовности правительства Грузии к реформам.

«Мы знаем, что правительство может действовать очень быстро, когда хочет принять закон. Мы уже видели это в законодательстве, принятом в ускоренном порядке в декабре прошлого года, которое упразднило Службу государственного инспектора; Это мы также видели недавно, когда было принято в ускоренном законодательство о расширении сферы проведения негласных следственных действий».

По словам посла, США готовы и желают помочь Грузии, чтобы она получила статус кандидата в члены ЕС посредством реформ. «Следующие шесть месяцев будут важной возможностью для этого», — сказала она.

Посол США добавила, что «нельзя терять время и есть много других заинтересованных сторон: народ, гражданское общество, оппозиционные партии и некоторые члены правительства, которые готовы приступить к реализации рекомендаций».

