Президент Зурабишвили наложила вето на законопроект о негласных следственных действиях

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятые Парламентом 7 июня поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которые увеличивают срок тайных следственных действий от шести до девяти месяцев и позволяют проводить негласные расследования еще по 27 видам преступлений.

Объявляя сегодня о своем решении на брифинге, Саломе Зурабишвили заявила, что ее право на вето, которым президент воспользовалась впервые с момента вступления в должность в 2018 году, следует рассматривать как ее отличающееся мнение по законопроекту, который ограничивает права человека.

«Я знаю, что вето будет преодолено, но на каждый закон, который будет приниматься в неправильном направлении за эти шесть месяцев, я наложу вето и объясню, почему я накладываю вето», — заявила президент, назвав срок, отведенный властям правящей Грузинской мечты для выполнения условий ЕС с целью получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

«В эти дни в Грузии не может быть принят такой закон, который еще больше ограничивает права человека, когда нас, наоборот, просят дать больше гарантий в этом направлении, быть более демократичными и европейскими», — добавила Зурабишвили.

Несколько дней назад неправительственные организации также призвали президента наложить вето, отметив, что «(изменения) не соответствуют международным стандартам в области прав человека и практике Европейского суда по правам человека».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)