Внешняя торговля Грузии в январе-мае 2022 г. увеличилась на 37,4%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 июня, в январе-мае 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля Грузии увеличилась на 37,4% и составила 6,93 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 37,5% до 2,11 млрд долларов США, а импорт увеличился на 37,3% до 4,82 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,7 млрд долларов США, что равно 39,1% всего внешнеторгового оборота.

В январе-мае 2022 года крупнейшим торговым партнером Грузии стала Турция с 1,02 млрд долларов США, за ней следует Китай с 783,1 млн долларов США; Россия — 764,2 млн долларов США; Азербайджан — 539,98 млн долларов США; США – 435,4 млн долларов США.

В тот же период крупнейшим торговым партнером Грузии с точки зрения экспорта был Китай с 362,8 млн долларов США. Затем идут — Азербайджан — 224,1 млн долларов США; Россия — 210,3 млн долларов США; Турция — 194,6 млн долларов США и Болгария — 176 млн долларов США.

По объему импорта крупнейшими торговыми партнерами Грузии были Турция, Россия, Китай, Азербайджан и США — 830 млн; 553,9 млн; 420,3 млн; 315,9 млн и 292,4 млн долларов США.

В январе-мае 2022 года медные руды и концентраты лидировали в экспорте по крупнейшим товарным группам — 465,9 млн долларов США; Затем идут — ферросплавы — 285,7 млн долларов США; Легковые автомобили – 191 млн долларов; Азотные удобрения – 152,7 млн ​​долларов США; Натуральные виноградные вина – 79,8 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 43,2 млн долларов США; Минеральная и пресная вода – 41,1 млн долларов США; Спиртные напитки – 40,1 млн долларов США; Трикотажные изделия – 35,3 млн долларов США; Фундук и другие орехи – 35,2 млн долларов США; Остальные товары — 742 млн долларов США.

Что касается импорта, здесь крупнейшими товарными группами являются нефть и нефтепродукты — 461,2 млн долларов США; Легковые автомобили – 454,7 млн ​​долларов США; Медные руды и концентраты – 371,8 млн долларов США; Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 221,2 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 155,96 млн долларов США; Телефонные аппараты – 102,1 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним – 77,2 млн долларов США; Прутья из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 45,2 млн долларов США; Бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, катки – 38,4 млн долларов США; Новые резиновые пневматические обхваты и шины – 36,3 млн долларов; Другие товары — 2,85 миллиарда долларов США.

