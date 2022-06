Гражданский сектор призывает власти Грузии «немедленно» начать реформы

Гражданская платформа — «Сделай шаг к Европе» отреагировала на заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления статуса кандидата в члены ЕС Грузии и призвала власти страны «немедленно начать реформы для получения статуса (кандидата в члены) ЕС».

По их мнению, «безответственное отношение к текущему процессу и целенаправленные, наносящие ущерб шаги» властей Грузии «подрывали почву» у исторической возможности Грузии стать членом Евросоюза.

Тем не менее, платформа считает, что до принятия окончательного решения 24 июня все еще есть шанс, чтобы «высшие конституционные органы власти быстро предприняли шаги для исправления ситуации и тем самым направили сильный сигнал лидерам государств ЕС перед принятием окончательного политического решения».

«Со своей стороны мы готовы передать государственным органам пакеты поправок, которые создавались нами во время работы на протяжении многих лет», — заявили представители гражданского сектора.

