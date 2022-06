Эммануэль Макрон отделил Грузию от Молдовы и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в то время, когда «Украина и Молдова не должны быть разделены с точки зрения перспектив, которые мы им даем» для получения статуса кандидата в члены ЕС, Грузия, наряду с Арменией и Азербайджаном, не находится в той же геополитической ситуации.

«Есть категория стран, которые входят в «Восточное партнерство» и чья безопасность, геополитическая ситуация иная. Грузия, Армения и Азербайджан очень близкие друзья, но если мы посмотрим на это геополитически и географически, то сегодня они не находятся в том же положении», — сказал Макрон.

Президент Франции сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду вчера в Кишиневе после того, как журналист спросил его, означает ли упоминание им «позитивного сигнала», что он хочет, чтобы Молдова, Грузия и Украина официально получили статус кандидата в члены ЕС.

Заявление Макрона является серьезным ударом по внешней политике Грузии, которая на протяжении десятилетий стремилась перенести вопрос западной интеграции страны из географического контекста Южного Кавказа в контекст геополитики Черноморского региона/Восточной Европы. Особо примечательно, что Макрон является президентом Франции, которая в настоящее время возглавляет орган, принимающий окончательное решение о статусе кандидата — Совет ЕС. Отражением такой политики Грузии было также и то, что в прошлом году для установления более тесных отношений с Брюсселем Грузия инициировала формат Ассоциированного трио вместе с Молдовой и Украиной.

Далее Макрон перешел к балканским странам, отметив, что «мы также ведем переговоры со странами Западных Балкан, и некоторые из них уже начали процедуры, необходимые для получения статуса».

По его словам, «нам предстоит проделать большую работу в ближайшие дни, особенно в споре между Болгарией и северной Македонией, и мы сделаем все возможное, чтобы разрешить этот спор, что позволит этой стране, которая уже имеет статус кандидата, перейти на новый этап», — сказал он.

«Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по Албании и Северной Македонии. Это геополитический баланс, который необходимо поддерживать», — сказал президент Франции.

По его словам, расширение ЕС «не может быть единственным ответом на стабильность наших соседей».

«Во-первых, поскольку это очень сложный процесс, потому что нам нужно продолжать упрощать нашу Европу, чтобы сделать ее более эффективной, а также нам нужно упростить правила голосования и процедуры», — добавил он.

На фоне агрессии России против Украины Грузия и Молдова, следуя примеру Украины, 3 марта подали заявку на членство в ЕС.

Еврокомиссия опубликует свое мнение о статусе трех стран 17 июня. Окончательное решение будет принято Советом ЕС 23-24 июня.

