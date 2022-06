В связи с праздником «Ломисоба» Цхинвали временно открыл часть пунктов пересечения

Власти оккупированного Цхинвали 13-17 июня в связи с религиозным праздником Ломисоба открыли часть пунктов пересечения, соединяющих регион с остальной Грузией.

По сообщению местного информационного агентства «Рес», ослабление ограничений коснутся пункта Одзиси, соединяющего Мцхетский Ахалгорский районы, а также пунктов Синагури и Карзмани в муниципалитете Сачхере. В объявлении не уточняется время открытия и закрытия пунктов пересечения.

Снятие ограничения не коснется пунктов пересечения «Зардианткари» и «Эргнети» в муниципалитете Гори.

«Сегодня спокойная обстановка, (которая) позволяет местным жителям в целом отметить праздник», — цитирует «Рес» представителя «Комитета госбезопасности» региона Олега Ширана.

Пользоваться пунктами пересечения смогут только граждане со специальными пропусками.

В последнее время Цхинвали открывал пункты пересечения в связи с праздником Пасхи 21-25 апреля.

Руководство оккупированного Россией региона закрыло пункты пересечения в начале сентября 2019 года из-за возможных угроз со стороны Тбилиси во время Чорчана-Цнелисского кризиса.

Изначально они закрыли пункты Синагури и Одзиси. Пункт Одзиси, который связывает жителей Ахалгори с остальной Грузией, до закрытия обслуживал около 400 переходов в день.

Позже, по причине пандемии Ковид-19 в 2020 году, администрация бывшего лидера региона Анатолия Бибилова закрыла все пять пунктов пересечения, что усугубило гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях, в основном из-за отсутствия доступа к медицинской помощи на контролируемой Тбилиси территории.

