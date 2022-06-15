В связи с праздником «Ломисоба» Цхинвали временно открыл часть пунктов пересечения

Власти оккупированного Цхинвали 13-17 июня в связи с религиозным праздником Ломисоба открыли часть пунктов пересечения, соединяющих регион с остальной Грузией.
По сообщению местного информационного агентства «Рес», ослабление ограничений коснутся пункта Одзиси, соединяющего Мцхетский Ахалгорский районы, а также пунктов Синагури и Карзмани в муниципалитете Сачхере. В объявлении не уточняется время открытия и закрытия пунктов пересечения.
Снятие ограничения не коснется пунктов пересечения «Зардианткари» и «Эргнети» в муниципалитете Гори.
«Сегодня спокойная обстановка, (которая) позволяет местным жителям в целом отметить праздник», — цитирует «Рес» представителя «Комитета госбезопасности» региона Олега Ширана.
Пользоваться пунктами пересечения смогут только граждане со специальными пропусками.
В последнее время Цхинвали открывал пункты пересечения в связи с праздником Пасхи 21-25 апреля.
Руководство оккупированного Россией региона закрыло пункты пересечения в начале сентября 2019 года из-за возможных угроз со стороны Тбилиси во время Чорчана-Цнелисского кризиса.
Изначально они закрыли пункты Синагури и Одзиси. Пункт Одзиси, который связывает жителей Ахалгори с остальной Грузией, до закрытия обслуживал около 400 переходов в день.
Позже, по причине пандемии Ковид-19 в 2020 году, администрация бывшего лидера региона Анатолия Бибилова закрыла все пять пунктов пересечения, что усугубило гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях, в основном из-за отсутствия доступа к медицинской помощи на контролируемой Тбилиси территории.
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