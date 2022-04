Оккупированный Цхинвали временно открывает пункты пересечения в связи с праздником Пасхи

По случаю приближающегося праздника Пасхи власти оккупированного Цхинвали с 08:00 21 апреля до 20:00 25 апреля открывают пункты пересечения, связывающие регион с остальной Грузией. Об этом сообщает местное ИА «Рес».

Снятие ограничения коснется следующих трех пунктов пересечения- Синагури (Сачхерский район), Карзмани (Сачхерский район) и Одзиси (Мцхетский район).

Что касается пунктов пересечения Зардиаанткари (Горийский район) и Эргнети (Горийский район), они останутся закрытыми.

Служба государственной безопасности Грузии заявила сегодня, что «частичное ослабление ограничений на свободное передвижение на линии оккупации улучшит повседневную жизнь местного населения».

Комментарий активистки из Ахалгори

Активистка из Ахалгори Тамар Меаракишвили откликнулась на временное открытие пунктов пересечения, заявив, что послабление коснется тех граждан, у которых есть «паспорт гражданина Южной Осетии или «пропуск»».

По ее словам, также будет невозможно передвигаться на машине. «Подойдете к блокпосту и либо вызовете такси, либо вас встретят родственники», — сказала Меаракишвили.

Руководство оккупированного Россией региона закрыло пункты пересечения в начале сентября 2019 года «из-за возможных угроз» со стороны Тбилиси во время кризиса в районе Чорчана-Цнелиси.

Первоначально были закрыты пункты пересечения Синагури и Одзиси, которые ежедневно обслуживали около 400 переходов.

Позже, по причине пандемии Ковид-19 в 2020 году, администрация действующего руководителя региона Анатолия Бибилова закрыла все пять пунктов пересечения, что утяжелило гуманитарную ситуацию для жителей в оккупированном регионе, во многом из-за задержки доступа к медицинским услугам на территории, контролируемой Тбилиси.

