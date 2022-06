Омбудсмен: Президент может принять соответствующие шаги на фоне претензий к правительству

Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня согласилась с критикой президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую она вчера высказала в адрес правительства, но подчеркнула, что «если у нее (президента) есть претензии к правительству, она может предпринять соответствующие шаги».

На брифинге 14 июня президент Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую команду за оскорбление западных партнеров, заявив, что во время визита в Брюссель она столкнулась с «довольно тяжелой картиной» и «испорченным делом». Она также назвала несколько шагов, предпринятых правительством, которые, по ее словам, способствовали ухудшению отношений между Грузией и ЕС. Президент заявил, что правительство оставило в Брюсселе «испорченное дело»

Прибыв сегодня на встречу со студентами Тбилисского государственного университета, омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что, хотя президент «и не может сделать многого», у него все же есть некоторые возможности в рамках ее мандата.

В этом контексте она упомянула право президента на вето на ряд спорных законодательных поправок и помилование находящегося в тюремном заключении директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

Однако, по словам народного защитника, президент «почему-то не упомянула, что в резолюции (Европарламента) также упоминается этот вопрос (о Нике Гварамия) и проигнорировала (тему) помилования». По ее словам, несмотря на обращение, по данному вопросу коммуникация с президентом не состоялась.

«Поэтому у меня есть вопросы и к ней, почему она не предпринимает соответствующих шагов, которые считались бы выполнением требований Евросоюза», — добавила омбудсмен.

Нино Ломджария также отреагировала на инициативу Саломе Зурабишвили провести 16 июня митинг в поддержку ЕС, заявив, что сейчас не время разделять общество по разным вопросам и что граждане должны ходить везде, где «будет собрание с требованием интеграция в ЕС».

