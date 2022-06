Politico: Решение по кандидатуре Грузии пока неизвестно

Издание Politico Europe сообщает 14 июня со ссылкой на информацию, просочившуюся с дебатов между еврокомиссарами, что предстоящее заключение Еврокомиссии, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и что Молдове, предположительно, также получит статус с определенными условиями, в то время как соглашение по Грузии пока еще не достигнуто.

«Молдове может быть дан зеленый свет (на определенных условиях), но решение по Грузии пока неизвестно», — говорится в статье Politico Brussels Playbook.

В другой статье Politico Europe сообщается со ссылкой на нескольких официальных лиц, информированных по этому делу, что «Европейские комиссары в основном поддерживали Молдову, где в настоящее время правительство выступает за ЕС, но были менее уверены в отношении Грузии, где за последние годы имели место масштабные политические волнения и значительное демократическое отступление».

Ожидается, что решение о предоставлении статуса кандидата Украине, Молдове и Грузии будет принято Еврокомиссией 23-24 июня.

Однако окончательное решение требует единогласной поддержки членов Совета Евросоюза. Politico сообщает, что против предоставления Украине статуса кандидата выступили «как минимум три страны».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)