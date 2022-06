США обеспокоены демократической траекторией Грузии

Во время визита в Тбилиси заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд заявила, что она привезла из Вашингтона послание, в котором выражается «глубокая обеспокоенность демократической траекторией Грузии».

В комментарии грузинским журналистам 10 июня Макдональд отметила, что она прибыла в Грузию с посланием, в котором выражается решительная поддержка со стороны США в отношении демократического будущего и демократических устремлений Грузии.

«Это устремления, которые, мы верим, что отражают евроатлантическую повестку дня. Эти стремления отражают стабильность, мир и процветание, и путь к этому стремлению ясен», — сказала она.

Официальный представитель США заявила, что во время встреч с представителями властей Грузии, оппозиции и гражданского общества обсуждалось демократическое развитие, избирательная и судебная реформы. Разговор также коснулся того, «как помочь грузинам делать то, что они хотят — в плане интеграции в ЕС и НАТО».

«Мой визит совпал с периодом уникальных возможностей для Грузии… и мой посыл: не упускайте эту возможность. Объединяйтесь вокруг того, чего хочет грузинский народ, чего вы все хотите — это интеграция в ЕС и НАТО», — сказала она.

«У вас много союзников в этом деле… у вас много союзников в международном сообществе, в вашем сообществе, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены этому делу», — добавила представитель Госдепартамента.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)