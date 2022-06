Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед началом заседания правительства 13 июня сообщил, что переговоры с акционерами «IDS Borjomi International» успешно завершены и государство станет совладельцем компании.

Ираклий Гарибашвили отметил, что государство безвозмездно получит часть акций компании и «все проблемы, которые возникли у «Боржоми» и его сотрудников в опериировании, управлении, функционировании, будут сняты».

Он также подчеркнул, что правительство Грузии согласовало этот вопрос с международными партнерами и «эта сделка была заключена в полном соответствии с нормами международного права».

Премьер-министр Грузии также затронул тему бастующих сотрудников «Боржоми» и сказал, что есть определенные вопросы, на которые необходимо ответить.

«У людей не должно быть ощущения, что кого-то несправедливо притесняют, и все их справедливые требования должны быть удовлетворены», — сказал Ираклий Гарибашвили.

«После того, как государство станет совладельцем («Боржоми»)… мы решим все проблемы, и я хочу обратиться (к сотрудникам компании), что никто не остался без правды…, ни один сотрудник не будет угнетен», — добавил он.

Заявление министра экономики

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили более подробно рассказал о соглашении между государством и акционерами «IDS Borjomi International» на брифинге, состоявшемся после заседания правительства.

По его словам, речь идет о сделка из двух документов. В рамках первого государство безвозмездно получит 7,73% акций (1 104 акции), принадлежащих «Раса Инвестмент Лимитед», находящейся во владении «Эрасмони Лимитед», которая в свою очередь является управляющим директором и владельцем «IDS Borjomi International».

В результате 49,99% акций в «Раса Инвестмент» станет собственностью «Эрасмони Лимитед», владельцы которых стали объектами международных санкций; 38,48% будут у второго по величине акционера — «Блэк Уотер Лимитед»; 7,73% будут принадлежать государству Грузия; а владельцем 3,79% — бывший сотрудник «Боржоми».

Что касается второй части сделки, то, по словам министра экономики, она регулирует отношения между партнерами. В частности, согласно договору, у государства Грузия будет 1 директор с правом голоса и 1 директор-наблюдатель в Совете директоров «IDS Borjomi International».

В свою очередь, директор с правом голоса от государства Грузия также будет главой Совета директоров и будет пользоваться решающим правом голоса. В совете еще 2 директора будет у «Эрасмони Лимитед» и два – у «Блэк Утер Лимитед».

«(Таким образом) государство может установить полный контроль над компанией, и возможно, что вторая группа неподсанкционных акционеров делегирует права представителю государства Грузия в части управления, что также предусмотрено в соглашении и государство может полностью управлять компанией», — заявил министр.

Министр экономики также подчеркнул, что в процессе сделки правительство общалось с другими британскими и европейскими регуляторами, чтобы, с одной стороны, защитить интересы компании, и с другой – чтобы у государства не было обязательств, которые могли бы создать определенные проблемы.

«Если есть какие-то юридические нюансы, которые, скажем так, не оговорены (в договоре), государство полностью застраховано», — отметил он, подчеркнув, что любой скрытый риск делает договор недействительным.

«Думаю, мы сможем внести свой вклад в успех одного из важнейших для Грузии национальных брендов и ответить на интересы местного населения, которое, к сожалению, сильно пострадало после введения санкций», — заявил он.

Бастующие сотрудники «Боржоми»

Параллельно с продолжающимися переговорами между государством и акционерами «Боржоми» идет новый посреднический процесс между 400 бастующими работниками и руководством двух местных заводов компании.

Сотрудники «Боржоми» требуют восстановления на работе 49 сотрудников, уволенных в результате реорганизации, выплаты просроченной заработной платы, а также заключения бессрочных контрактов, заключения коллективного договора, искоренения шантажа, угроз и принуждения.

Они объявили забастовку 31 мая, после того как первоначальный 21-дневный посреднический процесс закончился без результатов.

Предыстория

«IDS Borjomi International» — это компания, зарегистрированная на карибском острове Кюрасао, которой, в свою очередь, принадлежит «IDS Borjomi Georgia». С 2013 года 60% акций «IDS Borjomi International» принадлежат российской группе «Альфа». Сооснователь группы — российский олигарх Михаил Фридман.

«Альфа-банк», дочерняя компания «Альфа Группы», является крупнейшим частным банком России, который стал объектом санкций США и Великобритании из-за войны в Украине.

«Боржоми» объявил о приостановке производства 29 апреля, отметив, что к сложной ситуации на основных рынках реализации продукции — России и Украине — добавились ограничение доступа к банковским счетам, что «закрыло возможность компании получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами».

