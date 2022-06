Работники «Боржоми» объявили забастовку

Около 400 бастующих сотрудников находящейся во владении России компании по производству минеральной воды IDS Borjomi требуют, среди прочего, восстановления на работе 49 уволенных сотрудников, возвращения прежних условий труда и повышения заработной платы на 25%.

Работники разливочных заводов N1 и N2 компании, которые бастуют с 31 мая, также требуют выплаты задолженности по заработной плате, заключения бессрочных контрактов, заключения коллективного соглашения, искоренения фактов шантажа, угроз и принуждения, увольнения отдельных сотрудников администрации, участвовавших в таких действиях и их привлечения к ответственности.

Компания «Боржоми» в мае расторгла контракты с 49 сотрудниками. Незадолго до этого решения компания временно приостановила производство на обоих заводах «в связи со сложными обстоятельствами, вызванными войной России на Украине».

Интернет-издание «Нетгазети» сообщило со ссылкой на слова директора завода по розливу «Боржоми» N1 Мераба Ахметели, что условия труда практически не изменились, изменилась лишь система учета нерабочих часов, «хотя она все же лучше практики, которая сохранилась в индустрии».

«Сегодня компания находится в сложнейшей ситуации, заморожены счета, приостановлено производство и более 80% экспорта. Наша главная цель сегодня — выйти из кризиса и сохранить производство», — сказал Ахметели.

«Именно поэтому, чтобы не прерывать поставки на самый главный для нас, на грузинский рынок, мы начали производственный процесс с небольшими ресурсами, которые у нас есть, и с минимальной нагрузкой», — отметил он, добавив, что «мы хотим дать возможность работать той части сотрудников, которые готовы вместе с обновленным менеджментом бороться за спасение этой компании».

По словам Ахметели, сейчас на обоих разливочных заводах «Боржоми» работает 630 человек.

Председатель профсоюза «Лабор» Гиорги Диасамидзе опроверг заявление Ахметели, заявив, что «на самом деле трудовые права работников ухудшаются».

В интервью телекомпании «Формула» 31 мая Диасамидзе сказал, что сотрудникам «угрожали, шантажировали, заставляли подписывать кабальные условия».

По его словам, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока условия труда не улучшатся.

Сотрудники объявили забастовку после того, как переговоры между работниками компании и руководством, которые длились 21 день, закончились безрезультатно.

На фоне предполагаемых нарушений Диасамидзе также заявил в интервью «Формула», что правительство обязано защищать сотрудников.

По его словам, правительство публично заняло позицию невмешательства, но «на самом деле происходит нечто совершенно иное».

По словам Диасамидзе, сотрудники говорят, что с ними связываются из «определенных государственных структур» и говорят не бастовать и согласиться с условиями компании.

Предыстория

Компания объявила о остановке производства 29 апреля, отметив, что к сложной ситуации на основных рынках сбыта продукции — России и Украине — добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что «закрыло компании возможность получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами».

IDS Borjomi Georgia является дочерней компанией IDS Borjomi International, зарегистрированной на карибском острове Кюрасао. С 2013 года 60% IDS Borjomi International принадлежит российской «Альфа-Групп». Сооснователь группы — российский олигарх Михаил Фридман.

Альфа-банк, дочерняя компания Alpha Group, является крупнейшим частным банком России, который стал объектом санкций со стороны США и Великобритании из-за войны в Украине.

В середине мая компания предложила безвозмездно передать часть акций правительству Грузии для урегулирования кризиса, но подробности не разглашались.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил 17 мая, что правительство ведет переговоры с международными заинтересованными сторонами и компанией о возобновлении производственного процесса компании.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)