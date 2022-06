Возобновилось посредничество между сотрудниками «Боржоми» и руководством компании

Министерство Грузии по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты активизировало усилия по посредничеству между местным руководством компании по производству минеральной воды «IDS Borjomi Georgia» и бастующими сотрудниками, так как стало известно, что на следующей неделе совладельцем компании станет государство.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня перед началом заседания правительства, что Министерство экономики «практически завершило» переговоры с «Alpha Group», которой принадлежит 60% «IDS Borjomi International». Премьер-министр не уточнил, какую долю компании получит в управление правительство.

Вслед за процессами Министерство здравоохранения направило на место для встречи с примерно 400 бастующими работниками и руководством компании главного инспектора труда Службы инспекции труда Беку Перадзе и медиатора Ану Самсонидзе.

По прибытии на заводы в Боржоми, где сегодня бастующие сотрудники провели пикеты, посредник Самсонидзе воздержалась от раскрытия дополнительных подробностей возобновленного процесса медиации.

Инспектор Бека Перадзе отметил, что они прислушаются к требованиям и вызовам, которые есть у сотрудников. Он также подчеркнул, что Инспекция труда уже приступила к изучению вопроса о зарплатах.

Представитель профсоюза «Лабор» Гиорги Диасамидзе заявил, что не ожидает, что процесс посредничества будет завершен за один день, но подчеркнул, что «сколько бы времени это ни заняло, мы готовы к этому».

«Эта забастовка будет продолжаться до тех пор, пока соглашение не будет подписано», — добавил он.

Сотрудники «Боржоми» объявили забастовку 31 мая после того, как первоначальный 21-дневный процесс посредничества закончился неудачей.

Требования забастовщиков

Сотрудники «Боржоми» требуют восстановления на работе 49 сотрудников, уволенных в результате реорганизации, выплаты просроченной заработной платы, а также заключения бессрочных контрактов, заключения коллективного договора, искоренения шантажа, угроз и принуждения.

На фоне забастовки сотрудники «IDS Borjomi» сегодня заявили, что руководство компании приняло на работу 10 новых российских сотрудников, которые прибыли в Тбилиси из оккупированного Цхинвали.

По утверждению Гиоргия Диасамидзе, компания платила гражданам России в 5-6 раз больше, чем рядовым сотрудникам.

В компании «Боржоми» заявляют, что компания работает с «малыми ресурсами», чтобы не было перебоев на грузинском рынке.

Заявление Боржоми

Сегодня же компания «Боржоми» выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что компания готова к «открытому диалогу» и предоставлению «полной» и «всесторонней» информации в Инспекцию труда.

Говоря о задержках зарплаты сотрудникам, компания «Боржоми» подчеркнула, что «в условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов» в первую очередь перечисляются зарплаты тем работникам, которые задействованы в производственном процессе на данном этапе.

Компания также опровергла сообщения о найме иностранных граждан.

Предыстория

Компания объявила о приостановке производства 29 апреля, отметив, что к сложной ситуации на основных рынках сбыта продукции — России и Украине — добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что «закрыло компании возможность получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами».

«IDS Borjomi Georgia» является дочерней компанией «IDS Borjomi International», зарегистрированной на карибском острове Кюрасао. С 2013 года 60% «IDS Borjomi International» принадлежит российской «Альфа Группе». Сооснователь группы — российский олигарх Михаил Фридман.

«Альфа-банк», дочерняя компания «Альфа Группы», является крупнейшим частным банком России, который стал объектом санкций США и Великобритании из-за войны в Украине.

