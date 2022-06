В январе-мае внешняя торговля Грузии увеличилась на 37%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 июня, в январе-мае 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, внешняя торговля Грузии увеличилась на 37% и составила 6,9 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 36,2% до 2,09 млрд долларов США, а импорт увеличился на 37,3% до 4,82 млрд долларов США. 2,73 миллиарда долларов составило отрицательное сальдо торгового баланса, что составляет 39,5% внешнеторгового оборота.

