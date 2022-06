Лидеры Европарламента не торопятся предоставлять Грузии статус кандидата

Лидеры Политической группы Европарламента призвали глав государств и правительств стран-членов, которые соберутся 23-24 июня, чтобы принять решение по заявкам Грузии, Молдовы и Украины, предоставить статус кандидатов Украине и Молдове в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, что будет началом процесса, основанного на заслугах.

В заявлении лидеров Политической группы Грузия упоминается отдельно, и группа призывает государства-члены «работать над тем, чтобы Грузия получила такой же статус, в соответствии с легитимными стремлениями грузинского народа».

В заявлении также говорится, что ЕС должен проявить смелость, стойкость и дальновидность «в нынешнем контексте жестокой агрессии против нашего европейского соседа, Украины и ухудшения международной обстановки».

Согласно документу, ЕС должен быть верным партнером и «надежным геополитическим субъектом», который оправдывает свои принципы и ценности, проявляя солидарность с теми странами, которые разделяют те же идеалы.

В заявлении подчеркивается, что украинцы хотят жить в «свободной, демократической и процветающей стране, которая является гордым и верным членом европейской семьи».

«Мы понимаем, что такие же устремления разделяют народы Грузии и Молдовы, а также страны Западных Балкан, игнорировать ожидания которых нельзя продолжать», — подчеркивается в документе.

Заявление было сделано на том фоне, когда сегодня Европарламент принял резолюции о нарушении свободы прессы в Грузии. В ходе вчерашних дебатов по резолюции в Страсбурге депутаты Европарламента выступили с резкими заявлениями в адрес правящей партии Грузии из-за ее роли в «демократической отступлении» страны.

