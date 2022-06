Европейские Зеленые поддержали предоставление статуса кандидата Грузии, Молдове и Украине

Европейская Партия Зеленых приняла резолюцию против российской агрессии в Украине, в которой призывает Евросоюз предоставить Украине, Молдове и Грузии статусы кандидатов в члены ЕС.

«Украинский народ борется за будущее демократической, свободной Украины. Настало время, чтобы институты ЕС работали над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС и активизировать усилия по скорейшей ее интеграции в единый рынок ЕС», — говорится в резолюции, которая была принята на заседании совета в Риге 3-5 июня.

В документе говорится, что «необходимы также усилия для предоставления Грузии и Молдове статуса кандидата в члены ЕС».

В резолюции отмечается, что за последние десятилетия режим президента России Владимира Путина систематически продолжал оказывать политическое и экономическое влияние на страны Восточного партнерства, стремясь остановить их движение к демократии и политически дестабилизировать регион.

«Это включает 30 лет военной концентрации в Приднестровье – на территории суверенного государства Республики Молдова, сепаратистские движения в Южной Осетии и Абхазии, вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году, а также военную агрессию против Украины и аннексию Крыма в прошлом», — говорится в резолюции.

В настоящее время Грузия, Молдова и Украина ждут заключения Еврокомиссии относительно предоставления им статуса кандидата. Окончательное решение будет принято Европейским советом в конце июня.

