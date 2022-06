Война в Украине: На прошлой неделе похоронили еще четырех осетинских бойцов

На прошлой неделе в оккупированном Цхинвали похоронили еще четырех осетинских бойцов, погибших во время боевых действий против Украины. Двоих из них, Алана Дудаева и Олега Алборова, похоронили 5 июня.

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», оба они погибли 1 июня. Они воевали добровольцами в Донбассе с 2014 года.

Еще один осетинский доброволец Алан Багаев был похоронен 2 июня. Лидер оккупированного региона Алан Гаглоев, который присутствовал на похоронах, посмертно наградил Багаева медалью «Защитника Отечества».

Накануне в родном районе Джава похоронили еще одного осетинского добровольца Роланда Цховребова. Сообщается, что он был убит 27 мая.

«Наши ребята ведут самоотверженную борьбу с нацистами, ценой собственных жизней борясь за свободу и лучшее будущее нашей Родины», — сказал Алан Гаглоев, который присутствовал на похоронах.

««Если мы не искореним фашизм на Донбассе, завтра неофашисты будут у нас»», — добавил он. Цховребов также был награжден медалью «Защитника Отечества».

По данным различных Телеграм-каналов, 27 мая был убит еще один осетинский боец-добровольец, 43-летний Ремик Каджаев. Однако информация не подтверждается официальными источниками.

Между тем, 2 июня «посол» России в Цхинвали Марат Кулахметов наградил орденом «Мужества» еще одного погибшего осетинского военного, сержанта 4-й российской военной базы в Цхинвали Инала Кортиева. 37-летний Кортиев погиб в бою в апреле.

По разным подтвержденным или неподтвержденным данным, всего с начала крупномасштабного российского вторжения в Украину погибло 14 осетинских военнослужащих и бойцов-добровольцев.

В число погибших также входят Руслан Басаев, Руслан Казиев, Андрей Бакаев, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Алан Тедеев, Алим Лохов и Роберт Кулумбегов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)