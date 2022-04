В Донбассе погибли абхазские и осетинские добровольцы

1 апреля в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе распространились сообщения о том, что во время боевых действий против Украины в Донбассе погибли добровольцы — абхаз Ахра Киркинадзе и осетин Роберт Кулумбегов.

Житель села Кутоли Очамчирского района Абхазии Ахра Киркинадзе погиб в результате взрыва снаряжа в Донецке.

А Роберт Кулумбегов из Цхинвальского региона, по сообщениям, был убит 31 марта в городе Ясиноватая под Донецком.

Как сообщает информационное агентство «Рес» со ссылкой на слова военного эксперта из Северной Осетии Олега Марзоева, Кулумбегов воевал под командованием бригады «Пятнашка» под командованием Ахры Авидзба, абхазского военного и бывшего помощника действующего абхазского лидера Аслана Бжания.

Однако, основываясь на сообщение Кулумбегова от 29 марта, Марзоев также сообщил, что он воевал с российской 58-й армией, в том числе с частями 4-й военной базы России, расположенной в Цхинвальском регионе.

Кулумбегов не первый осетин из Южной Осетии, который погиб во время боевых действий в Украине. 16 марта Цхинвали сообщил о гибели в Украине сержанта 58-й российской армии Андрея Бакаева.

30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия доставила в Украину 1 200 военнослужащих трех батальонов тактической группы с 4-й российской военной базы в Цхинвали, где несут службу российские военнослужащие и осетинские контрактники под российским командованием. В Украину также прибыло около 800 военнослужащих 7-й российской базы в Абхазии. Аналогичную информацию распространило Министерство обороны Великобритании.

Москва начала неспровоцированное полномасштабное наступление на Украину 24 февраля после признания независимости Донецкой и Луганской областей Украины несколько дней назад.

