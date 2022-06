Персонал Скорой помощи требует повышения зарплат

Работники Скорой медицинской помощи с 27 мая провели в Тбилиси несколько акций протеста с требованием 100-процентного повышения зарплаты. Следующая акция протеста запланирована на 7 июня.

На данный момент работники Скорой помощи работают 24-часовом режиме 7-8 дней в месяц, и в зависимости от позиций их месячная зарплата колеблется в пределах 1200-2000 лари.

Одной из причин протеста сотрудников Скорой помощи стало решение правительства о 50%-х надбавках к их зарплатам. Надбавки персоналу Скорой помощи были назначены параллельно с увеличением вызовов в период пандемии. Однако по утверждению сотрудников, им было обещано, надбавку в размере 50% они будут получать на постоянной основе.

Один из протестующих, старший врач скорой помощи Магули Эбиташвили, заявила 31 мая телеканалу «Формула», что Центр координации ЧС и экстренной помощи предложил им перейти на режим в 15-16 рабочих дней в месяц (по 12 часов в день) и за счет сокращения бригад ночных смен повысить зарплаты на 20%.

«Они предложили нам т.н. карательную меру…, но эта карательная мера не только для врачей и медицинских бригад в целом, но в какой-то степени и для населения города Тбилиси», — сказала она.

По словам Эбиташвили, на фоне недостаточной заработной платы им приходится работать на нескольких работах, но новый график лишает их такой возможности.

«Нам сократили на 50%, а обещают увеличить на 20%. То есть у нас не будет того дохода, который у нас был», — пояснила она, подчеркнув, что новое предложение для сотрудников Скорой помощи «категорически» неприемлемо.

На прошедшей 31 мая акции еще один ее участник Константин Мельничук подчеркнул, что у сотрудников скорой помощи было требование о повышении зарплаты еще до пандемии Ковид-19. «Но в период Ковида мы посчитали, что с нашей стороны было бы неправильно говорить о зарплатах», — сказал он.

Мельничук также пояснил, что согласно обещанию, после окончания пандемии назначенная им надбавка должна была быть отражена в заработной плате.

«Без какого-либо предупреждения, когда Ковид еще не закончился, инфицированные пациенты хоть и в небольшом количестве, но все же есть, сняли с нас эту добавку. Данного нам обещания не выполнили», — сказал он СМИ.

Протест дал некоторые результаты

Несмотря на то, что власти еще не удовлетворили требование протестующих о 100-процентном повышении заработной платы, акции протеста перед Центром координации ЧС и экстренной помощи и Министерством здравоохранения дали определенные результаты.

Объединение профсоюзов Грузии сообщило 27 мая, что бригады скорой помощи получили 50-процентную надбавку, которая была отменена в апреле.

В то же время Независимый профсоюз медицины, фармации и социальной защиты заявил вчера, что пилотная модель, которая была разработана для перевода работников экстренных служб на 12-часовой график работы и вступала в силу 1 июня, была отменена.

Позиция властей

Директор Центра координации ЧС и экстренной помощи Александр Кутибашвили заявил в ответ на требования сотрудников скорой помощи, что 50-процентная надбавка была назначена сотрудникам в связи с загруженностью, а с учетом того, что количество вызовов вернулось к изначальной отметке, она была снята.

Говоря о предложении 12-часового графика работы сотрудников Скорой помощи, Александр Кутибашвили подчеркнул, что это «будет важнее в интересах населения и, улучшит и повысит качество обслуживания».

По его информации, средняя зарплата врача-реаниматолога составляет 2000 лари в месяц, врача скорой помощи – 1700 лари, медсестры – 1300 лари, водителя – 1200 лари.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)