Министр иностранных дел Грузии находится с визитом в Брюсселе

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время своего визита в Брюссель 1-2 июня встретился с еврокомиссарами, в частности — Адианой Валеане – по вопросам транспорта, Виргиниусом Синкевичюсом – по вопросам охраны окружающей среды, Янешом Ленарчичем — по вопросам управления кризисами, Йоханнес Ханом – по вопросам бюджета и администрации, Янушом Войцеховски – по вопросам сельского хозяйства. С руководителем внешнеполитического ведомства также встретились депутаты — Марина Калюранд и Свен Миксер.

По сообщению МИД Грузии, в ходе отдельных встреч с еврокомиссарами стороны обсудили заявку Грузии на членство в ЕС, а также приоритеты сотрудничества между Тбилиси и Брюсселем и Повестку дня ассоциации на 2021-2027 годы.

На встрече 1 июня Илья Дарчиашвили и еврокомиссар по вопросам транспорта Адиана Валеан подчеркнули важную роль Грузии как регионального транспортного и логистического регионального узла, соединяющего Европу и Азию. По сообщению МИД Грузии, стороны договорились «продолжить работу над общими приоритетами в контексте Стратегии взаимосвязанности ЕС».

В тот же день министр иностранных дел встретился с еврокомиссаром по окружающей среде, где стороны сосредоточили внимание на возможностях большей интеграции с ЕС, особенно в таких приоритетных областях, как окружающая среда и изменение климата.

«Я рад, что Грузия привержена более глубокому и широкому выполнению нашего Соглашения о свободной торговле», — сказал после встречи Синкевичюс, — «Европейский путь и ценности — это путь, который следует выбрать, а «зеленое» соглашение ЕС — его краеугольный камень».

На встрече с комиссаром ЕС по вопросам управления кризисами Янешом Ленарчичем были положительно оценены меры, предпринятые Грузией для борьбы с пандемией, и помощь ЕС в этом процессе.

После встречи еврокомиссар Ленарчич отметил, что выразил поддержку ЕС помочь Грузии в разрешении различных кризисов, в том числе воздействия войны в Украине и укреплении устойчивости страны.

По сообщению МИД Грузии, 2 июня Илья Дарчиашвили говорил о секторальной интеграции Грузии с Евросоюзом во время встречи с комиссаром ЕС по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом.

Комиссар ЕС Хан заявил, что получил «амбициозную и реалистичную информацию» от министра иностранных дел Грузии. «Наши грузинские партнеры сосредоточены на огромной работе, которая поможет им сблизиться с ЕС», — заявил он.

По сообщению МИД Грузии, в ходе встречи с еврокомиссаром по сельскому хозяйству стороны подчеркнули «важность максимального использования потенциала Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и поиска новых возможностей для открытия рынка».

По заявлению министерства, 2 июня в ходе встречи с депутатами Европарламента Мариной Калюранд и Свеном Миксером Илья Дарчиашвили подтвердил приверженность страны курсу реформ и «отметил готовность властей сделать больше на пути к интеграции в ЕС».

Министр иностранных дел Грузии и члены Европарламента также говорили о войне России против Украины и ее влиянии на региональную безопасность.

Грузия представила вторую часть вопросника самооценки ЕС 10 мая. Еврокомиссия представит свое мнение по заявке на членство лидерам ЕС на саммите 24-25 июня.

