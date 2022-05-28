President Salome Zurabishvili talks on the phone. Photo: Salome Zurabishvili / Twitter
Новости

Президенты Грузии и Молдовы поговорили по телефону

28/05/2022 - 10:08
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 мая провела телефонный разговор со своей коллегой из Молдовы Майей Санду.

«В ближайшее время мы с нетерпением ждем решения ЕС, которое имеет геополитическое значение», — написала президент Зурабишвили в Twitter после беседы.

Со своей стороны, президент Молдовы отметила, что обсудила с Сало Зурабишвили «текущие события в Молдове и регионе и то, как мы можем еще больше укрепить наше сотрудничество».

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной.

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28/05/2022 - 10:08
22 Less than a minute

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