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Президенты Грузии и Молдовы поговорили по телефону
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 мая провела телефонный разговор со своей коллегой из Молдовы Майей Санду.
«В ближайшее время мы с нетерпением ждем решения ЕС, которое имеет геополитическое значение», — написала президент Зурабишвили в Twitter после беседы.
Со своей стороны, президент Молдовы отметила, что обсудила с Сало Зурабишвили «текущие события в Молдове и регионе и то, как мы можем еще больше укрепить наше сотрудничество».
Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной.
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