Президенты Грузии и Молдовы поговорили по телефону

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 мая провела телефонный разговор со своей коллегой из Молдовы Майей Санду.

«В ближайшее время мы с нетерпением ждем решения ЕС, которое имеет геополитическое значение», — написала президент Зурабишвили в Twitter после беседы.

Со своей стороны, президент Молдовы отметила, что обсудила с Сало Зурабишвили «текущие события в Молдове и регионе и то, как мы можем еще больше укрепить наше сотрудничество».

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной.

