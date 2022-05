С июля повысится цена на природный газ для бизнеса в Тбилиси и регионах

С 1 июля цена 1 м3 природного газа для небытовых потребителей в Тбилиси повысится на 25 тетри, а в регионах — на 23 тетри.

С июля тариф на природный газ в столице повысится с 1,10 лари до 1,35 лари для розничных небытовых абонентов «Тбилиси Энерджи».

В регионах — тарифы на природный газ для розничных небытовых потребителей «Телавгази», «Сокар Джорджиа Газ», «Сакорггази» и «Интер Гази» увеличатся с 1,15 лари до 1,38 лари.

Примечательно, что с 1 декабря прошлого года «Сокар Джорджиа Газ» повысила цену 1 м3 газа для небытовых потребителей на 20 тетри, а «Интер Гази» и «Телавгази» — на 6 тетри, каждая.

Что касается Тбилиси, то тариф 1,10 лари для небытовых абонентов действует с 3 января 2021 года.

В опубликованном сегодня заявлении «Тбилиси Энерджи»» назвала «резкий рост» цен на природный газ на мировом рынке основной причиной повышения тарифов. Компания пояснила, что цена на приобретение небытового газа для компании увеличится с июля, из-за чего она вынуждена корректировать цену, чтобы не нарушать «непрерывное газоснабжение потребителей».

Другие компании также назвали причиной роста цен на природный газ резкое изменение цен на энергоносители на мировом рынке.

Что касается стоимости бытового газа, она остается неизменной как в Тбилиси, так и в регионах.

В настоящее время стоимость 1 м3 потребляемого в столице природного газа составляет 53,972 тетри. Столица снабжается природным газом компанией «Тбилиси Энерджи».

Что касается регионов, стоимость 1 м3 бытового газа для абонентов «Сокар Джорджиа Газ» составляет 56,928 тетри, для абонентов «Телавгази»- 58,864 тетри, для абонентов «Интер Гази» — 49,297 тетри, а для абонентов «Сакорггази» — 56,990 тетри.

