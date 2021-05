С 1 июня цена на природный газ в Тбилиси увеличится на 8 тетри

Согласно решению Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) от 27 мая, с 1 июня цена 1 м3 природного газа в Тбилиси увеличится на 7,8 тетри – до 53,972 тетри.

«Корректировка тарифов обусловлена необходимостью ​​обеспечения безопасного и надежного газоснабжения Тбилиси», – пояснили в GNERC.

Причиной повышения тарифов на природный газ в компании «Тбилиси Энерджи» назвали ущерб в 25 миллионов лари за последние полтора года из-за изменения курса валюты. Данная компания поставляет газ абонентам в столице. По заявлению компании, на протяжении уже нескольких месяцев она просит зафиксировать цену на природный газ в лари, что в случае изменения курса валюты «защитит население от изменения тарифов» и «не поставит под угрозу безопасное газоснабжение столицы».

Примечательно, что по запросу «Тбилиси Энерджи», с 3 января этого года цена на природный газ повысилась на 24 тетри до 1,1 лари для коммерческих потребителей.

Действующий в настоящее время потребительский тариф на природный газ (46,137 тетри) вступил в силу 1 января 2020 года и должен был действовать до конца декабря 2022 года.

Компания «Тбилиси Энерджи» снабжает столицу природным газом с 3 мая 2019 года и обслуживает около 1 500 000 жителей, а также 18 000 коммерческих абонентов.

