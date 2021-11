С декабря увеличится цена на природный газ для небытовых потребителей в регионах

С 1 декабря цена 1 м3 природного газа для розничных небытовых потребителей в регионах Грузии увеличится до 1,15 лари.

В регионах тариф вырастет на 20 тетри для небытовых потребителей компании «Сокар Джорджиа Газ», по 6 тетри для потребителей «Интер газ» и «Телавгази». Текущие тарифы в компаниях составляют 0,95 и по 1,09 лари, соответственно.

Все три компании объяснили повышение тарифов на природный газ в основном увеличением затрат на обслуживание и изменением курса национальной валюты.

Как сообщили «Civil Georgia» в компании «Сокар», цена на природный газ останется неизменной — 0,86 лари для хлебопекарных предприятий. «Телавгази» также оставляет неизменной цену на природный газ для тех же предприятий, хотя действующий тариф компания не уточняет. Повышение тарифов на природный газ коснется всех коммерческих абонентов компании «Интер газ».

Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) 2 ноября пояснила, что повышение цены на природный газ не повлияет на цену потребления домохозяйствами, и текущие тарифы будут оставаться в силе до 31 декабря 2022 года.

В настоящее время стоимость 1 м3 газа для клиентов «Сокар» для бытового потребления составляет 56,928 тетри, для клиентов «Телавгази»- 53,018 тетри, а для клиентов «Интер газ» — 49,297 тетри.

Стоимость 1 м3 природного газа в столице составляет 53,972 тетри. В столицу природным газом снабжает компания «Тбилиси Энерджи».

