В оккупированной Абхазии 11 июня пройдет второй тур повторных «парламентских выборов» в 8-м округе Сухуми, где сроком на пять лет будет избран мажоритарный депутат «законодательного собрания». Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

Наур Нармания и Леон Губаз встретятся друг с другом во втором туре после того, как они получили 776 (34,43%) и 695 (30,83%) голосов во время голосования 28 мая. Другие кандидаты, в том числе Ираклий Чачхалия, Темур Квеквескири и Джансуг Адлейба, не прошли во второй тур.

По данным «Избирательной администрации» Абхазии, явка избирателей 28 мая составила 55,48% (2 254 избирателя).

Повторные выборы были назначены на 28 мая после того, как Нармания и Губаз получили равное количество голосов во втором туре «парламентских выборов» 26 марта.

34 «депутата» уже избраны в «законодательный орган» оккупированного региона, состоящий из 35 человек.

По сообщениям, в новом «парламенте», созванном 12 апреля, будет не менее 25 лояльных «депутатов» к администрации нынешнего лидера региона Аслана Бжания, что необычно для «законодательного органа» Абхазии, где, как правило мажоритарные депутаты преобладают над политическими партиями.

Тбилиси и международное сообщество считают «выборы» в оккупированном регионе нелегитимными, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость региона.

Около 260 000 этнических грузин, крупнейшая этническая группа в довоенной Абхазии, остаются в изгнании.

В то же время около 30 тысяч этнических грузин, проживающих в Гальском районе, лишены права голоса в результате изъятия у них абхазских паспортов в 2014 и 2017 годах.

