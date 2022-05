Бывший «премьер-министр» оккупированной Абхазии избран «депутатом»

Бывший «премьер-министр» оккупированной Абхазии Леонид Лакербая избран «депутатом законодательного органа» на пятилетний срок в результате повторных выборов, проведенных 14 мая в Гудаута.

«Избирательная администрация» оккупированного региона сводных протоколов пока не публиковала.

Лакербая и его оппонент Беслан Таркил ранее уже участвовали в первом туре «парламентских выборов» 12 марта, но ни один из них не преодолел 50-процентный барьер. Лакербая не хватило одного голоса для победы в первом туре.

Новоизбранный «депутат» является председателем партии «Айтайра», близкой к лидеру оккупированного региона Аслану Бжания.

В 2011-2014 годах Лакербая занимал должность «премьер-министра» в администрации Александра Анкваба. Анкваб в настоящее время является «премьер-министром» в администрации Бжания.

Ранее, в 1992-1995 годах, Лакербая был «вице-премьером». Позже, в 1995-1996 годах, он занимал должность «министра иностранных дел», а в 1998-2002 годах был «депутатом парламента».

После избрания Лакербая в новом «парламенте» Абхазии осталась только одна вакансия, которая будет заполнена в результате второго тура, намеченного на 28 мая.

Сообщается, что в новом законодательном органе, который собрался 12 апреля, администрация Бжания будет иметь не менее 25 лояльных «депутатов», что является необычным составом для «законодательного органа» Абхазии, где обычно побеждали мажоритарии, независимые от политических партий.

Это означает, что сторонникам Бжания будет легче принимать «законы», в том числе «конституционные поправки», для которых требуется 24 голоса.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)