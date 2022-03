В 17 округах оккупированной Абхазии пройдут вторые туры

По данным местных СМИ, в «парламентских выборах» в оккупированной Абхазии 12 марта приняли участие 51,2% избирателей, которые избирали «законодательный орган» сроком на пять лет.

По итогам первого тура в «законодательный орган» избрано 17 «депутатов», а для получения еще 17 мандатов будут проведены вторые туры. Повторное голосование за один мандат состоится через два месяца.

В общей сложности 123 кандидата боролись за мажоритарные места в «законодательном органе», состоящем из 35 членов. Из них политические партии выдвинули в общей сложности 15 кандидатов. Партия «Амцахара» выдвинула восемь кандидатов, по два от «Апсни» и «Партии экономического развития Абхазии» и по одному от «Абхазской народной партии» и «Абхазского народного фронта за справедливость и развитие».

Партия «Амцахара» получила один мандат в первом туре. Пять ее кандидатов будут бороться во втором туре, а двое не набрали достаточного количества голосов.

Ни одна другая партия не получила места и не смогла провести своих кандидатов во второй тур. В результате в «законодательном органе» по-прежнему будут представлены индивидуальные лица, а не партии.

Тбилиси и международное сообщество считают выборы в оккупированном регионе нелегитимными, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость региона.

Около 260 000 этнических грузин, которые представляли крупнейшую этническую группу в довоенной Абхазии, остаются в изгнании.

Около 30 тысяч этнических грузин из Гальского района были лишены права голоса в результате изъятия у них абхазских паспортов в 2014 и 2017 годах.

Ниже приведены результаты «выборов» по данным «Апсныпресс»:

Победители первого тура

5-й округ (г. Сухуми)

Лаша Ашуба, действующий депутат — 98,42%, единственный претендент.

9-й округ (г. Сухуми)

Кан Кварчия, независимый кандидат, лидер оппозиционной партии «Аидгылара» — 53,74%.

10-й округ (Пицунда)

Даут Хутаба — 98,72 %; Единственный претендент.

11-й округ (Бзибь)

Тимур Бейя, действующий депутат — 77,56%.

12-й округ (Гагра)

Астамур Аршба, действующий депутат — 51,15%.

14-й округ (Гантиади)

Галуст Трапизонян, партия «Амцахара» — 96,65%.

16-й округ (Дурипш)

Беслан Халваши, бывший директор Администрации по коммуникациям — 70,09%.

17-й округ (Лихни)

Аслан Лакоба – 63,49%.

19-й округ (город Гудаута)

Алхас Хагба, действующий депутат — 58,48%.

23-й округ (Гумиста)

Левон Галустян, действующий депутат — 52,69%.

24-й округ (Пшап)

Ашот Миносян, действующий депутат — 64,57%.

25-й округ (Мачара)

Инар Садзба — 50,89%.

26-й округ (Дранда)

Адгур Харазия, бывший мэр Сухуми — 50,28%.

27-й округ (Беслахуба)

Венори Бебия, действующий депутат — 65,85%.

30-й округ (Кутоли)

Вахтанг Голандзия — 58,02%.

31-й округ (Киндги)

Резо Зантария, бывший директор «Черноморэнерго» — 56,39%;

Гари Кокая, действующий депутат;

35-й округ (Гали)

Темур Шергелия — 52,61%

1 округ (г. Сухуми)

Инар Гицба – 44,13 %;

Гунда Квициния — 29,7%.

2-й округ (г. Сухуми)

Дмитрий Халбад – 47,02 %;

Астамур Герхелия, партия «Амцахара» — 40,66%.

3-й округ (г. Сухуми)

Нерсоу Салакая — 40,74 %;

Хина Думава — 24,12%.

4-й округ (г. Сухуми)

Батал Айба, действующий депутат — 23,9%;

Эрик Рштуни – 21,4%.

6-й округ (г. Сухуми)

Дмитрий Маршания — 40,64 %;

Рауль Лолуа, действующий депутат — 18,06%.

7-й округ (г. Сухуми)

Амиран Какалия — 23,69 %;

Рашида Айба – 17,88%.

8-й округ (г. Сухуми)

Наур Нармания — 25,7%;

Леон Губаз -23,68%.

13-й округ (г. Гагра)

Алха Барцыц — 48,79%;

Реваз Бения — 20,89%.

15-й округ (Отхара)

Бадрик Пилия — 33,72 %;

Алмасхан Барцыц, действующий депутат — 32,41%.

20-й округ (Ааци)

Алиса Гулария, партия «Амцахара» — 31,5%;

Рустам Мархолия — 23,67%.

21-й округ (Новый Афон)

Наталья Смыр, действующий депутат — 47,25%;

Ахра Пачулия — 42,61%.

22-й округ (Эшера)

Алмасхан Ардзинба, действующий депутат — 45,2%;

Фазлибей Авидзба — 30,57%.

28-й округ (Гуфи)

Демур Гогия — 32,71 %;

Тенгиз Какубава, партия «Амцахара» — 29,02%;

29-й округ (Члоу)

Алмас Акаба, партия Амцахара — 43,71%;

Астамур Тарба, действующий депутат — 32,85%.

32-й округ (Очамчире)

Батал Джопуа — 42,84%;

Эшсоу Какалия — 25,82%.

33-й квартал (Ткварчели)

Беслан Эмурхба, партия «Амцахара» — 44,3%;

Дамир Горзолия – 26,25%.

34-й округ (Ткварчели)

Герман Качарава — 43,93 %;

Темур Ткебучава – 28,21%.

Повторное голосование

18-й округ (город Гудаута)

Леонид Лакербая, бывший «премьер-министр»;

Беслан Таркил.

По данным агентства «Апсныпресс», Лакербая не хватило одного голоса, чтобы победить в первом туре. Согласно абхазскому «законодательству», поскольку на место баллотировались только два кандидата, вместо второго тура по округу будут проведены повторные выборы.

Тбилиси осуждает выборы в Абхазии

«Проведение т.н. выборов полностью противоречит нормам и принципам международного права и является очередной тщетной попыткой узаконить незаконную оккупацию двух неделимых регионов Грузии», — заявил 12 марта МИД Грузии.

«В условиях, когда сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев были изгнаны из региона Абхазия в результате этнических чисток, а оккупационные силы осуществляют эффективный контроль на местах, т.н. «выборы» никаких правовых последствий выборы не повлекут», — говорится в заявлении.

По данным МИД Грузии, «Российская Федерация продолжает фактическую аннексию оккупированных территорий Грузии посредством интеграции России в военно-политическую, экономическую и социальную систему».

По заявлению МИД, к этому «добавляется грубое нарушение основных прав и свобод оставшегося на местах населения и этническая дискриминация грузин».

12 марта Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия заявил, что «в условиях продолжающейся оккупации и фактической аннексии, а также изгнания большинства коренного населения они («выборы») не могут выразить волеизъявления народа и поэтому не имеют законной основы».

«Выборы» осуждаются и международным сообществом

Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) заявила 12 марта, что не признает «выборы» в оккупированной Абхазии и «конституционно-правовые рамки, в которых они проводились».

«Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее границ, признанных международным правом», — говорится в сообщении миссии.

Также 12 марта Посольство США в Грузии подчеркнуло, что США «не признают легитимности проведенных в регионе Грузии Абхазия 12 марта т.н. выборы и их результаты».

«Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии однозначно ясна: эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии», — говорится в заявлении посольства.

«Соблюдение этих фундаментальных принципов сейчас важно как никогда, особенно в свете того, что Россия решила вести неспровоцированную, неоправданную и жестокую войну в Украине», — подчеркивается там же.

«НАТО не признает легитимность субботних выборов в регионе Грузии Абхазия. Альянс продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — написал в Twitter специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)