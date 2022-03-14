В 17 округах оккупированной Абхазии пройдут вторые туры
По данным местных СМИ, в «парламентских выборах» в оккупированной Абхазии 12 марта приняли участие 51,2% избирателей, которые избирали «законодательный орган» сроком на пять лет.
По итогам первого тура в «законодательный орган» избрано 17 «депутатов», а для получения еще 17 мандатов будут проведены вторые туры. Повторное голосование за один мандат состоится через два месяца.
В общей сложности 123 кандидата боролись за мажоритарные места в «законодательном органе», состоящем из 35 членов. Из них политические партии выдвинули в общей сложности 15 кандидатов. Партия «Амцахара» выдвинула восемь кандидатов, по два от «Апсни» и «Партии экономического развития Абхазии» и по одному от «Абхазской народной партии» и «Абхазского народного фронта за справедливость и развитие».
Партия «Амцахара» получила один мандат в первом туре. Пять ее кандидатов будут бороться во втором туре, а двое не набрали достаточного количества голосов.
Ни одна другая партия не получила места и не смогла провести своих кандидатов во второй тур. В результате в «законодательном органе» по-прежнему будут представлены индивидуальные лица, а не партии.
Тбилиси и международное сообщество считают выборы в оккупированном регионе нелегитимными, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость региона.
Около 260 000 этнических грузин, которые представляли крупнейшую этническую группу в довоенной Абхазии, остаются в изгнании.
Около 30 тысяч этнических грузин из Гальского района были лишены права голоса в результате изъятия у них абхазских паспортов в 2014 и 2017 годах.
Ниже приведены результаты «выборов» по данным «Апсныпресс»:
Победители первого тура
5-й округ (г. Сухуми)
- Лаша Ашуба, действующий депутат — 98,42%, единственный претендент.
9-й округ (г. Сухуми)
- Кан Кварчия, независимый кандидат, лидер оппозиционной партии «Аидгылара» — 53,74%.
10-й округ (Пицунда)
- Даут Хутаба — 98,72 %; Единственный претендент.
11-й округ (Бзибь)
- Тимур Бейя, действующий депутат — 77,56%.
12-й округ (Гагра)
- Астамур Аршба, действующий депутат — 51,15%.
14-й округ (Гантиади)
- Галуст Трапизонян, партия «Амцахара» — 96,65%.
16-й округ (Дурипш)
- Беслан Халваши, бывший директор Администрации по коммуникациям — 70,09%.
17-й округ (Лихни)
- Аслан Лакоба – 63,49%.
19-й округ (город Гудаута)
- Алхас Хагба, действующий депутат — 58,48%.
23-й округ (Гумиста)
- Левон Галустян, действующий депутат — 52,69%.
24-й округ (Пшап)
- Ашот Миносян, действующий депутат — 64,57%.
25-й округ (Мачара)
- Инар Садзба — 50,89%.
26-й округ (Дранда)
- Адгур Харазия, бывший мэр Сухуми — 50,28%.
27-й округ (Беслахуба)
- Венори Бебия, действующий депутат — 65,85%.
30-й округ (Кутоли)
- Вахтанг Голандзия — 58,02%.
31-й округ (Киндги)
- Резо Зантария, бывший директор «Черноморэнерго» — 56,39%;
- Гари Кокая, действующий депутат;
35-й округ (Гали)
- Темур Шергелия — 52,61%
Вторые туры
1 округ (г. Сухуми)
- Инар Гицба – 44,13 %;
- Гунда Квициния — 29,7%.
2-й округ (г. Сухуми)
- Дмитрий Халбад – 47,02 %;
- Астамур Герхелия, партия «Амцахара» — 40,66%.
3-й округ (г. Сухуми)
- Нерсоу Салакая — 40,74 %;
- Хина Думава — 24,12%.
4-й округ (г. Сухуми)
- Батал Айба, действующий депутат — 23,9%;
- Эрик Рштуни – 21,4%.
6-й округ (г. Сухуми)
- Дмитрий Маршания — 40,64 %;
- Рауль Лолуа, действующий депутат — 18,06%.
7-й округ (г. Сухуми)
- Амиран Какалия — 23,69 %;
- Рашида Айба – 17,88%.
8-й округ (г. Сухуми)
- Наур Нармания — 25,7%;
- Леон Губаз -23,68%.
13-й округ (г. Гагра)
- Алха Барцыц — 48,79%;
- Реваз Бения — 20,89%.
15-й округ (Отхара)
- Бадрик Пилия — 33,72 %;
- Алмасхан Барцыц, действующий депутат — 32,41%.
20-й округ (Ааци)
- Алиса Гулария, партия «Амцахара» — 31,5%;
- Рустам Мархолия — 23,67%.
21-й округ (Новый Афон)
- Наталья Смыр, действующий депутат — 47,25%;
- Ахра Пачулия — 42,61%.
22-й округ (Эшера)
- Алмасхан Ардзинба, действующий депутат — 45,2%;
- Фазлибей Авидзба — 30,57%.
28-й округ (Гуфи)
- Демур Гогия — 32,71 %;
- Тенгиз Какубава, партия «Амцахара» — 29,02%;
29-й округ (Члоу)
- Алмас Акаба, партия Амцахара — 43,71%;
- Астамур Тарба, действующий депутат — 32,85%.
32-й округ (Очамчире)
- Батал Джопуа — 42,84%;
- Эшсоу Какалия — 25,82%.
33-й квартал (Ткварчели)
- Беслан Эмурхба, партия «Амцахара» — 44,3%;
- Дамир Горзолия – 26,25%.
34-й округ (Ткварчели)
- Герман Качарава — 43,93 %;
- Темур Ткебучава – 28,21%.
Повторное голосование
18-й округ (город Гудаута)
- Леонид Лакербая, бывший «премьер-министр»;
- Беслан Таркил.
По данным агентства «Апсныпресс», Лакербая не хватило одного голоса, чтобы победить в первом туре. Согласно абхазскому «законодательству», поскольку на место баллотировались только два кандидата, вместо второго тура по округу будут проведены повторные выборы.
Тбилиси осуждает выборы в Абхазии
«Проведение т.н. выборов полностью противоречит нормам и принципам международного права и является очередной тщетной попыткой узаконить незаконную оккупацию двух неделимых регионов Грузии», — заявил 12 марта МИД Грузии.
«В условиях, когда сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев были изгнаны из региона Абхазия в результате этнических чисток, а оккупационные силы осуществляют эффективный контроль на местах, т.н. «выборы» никаких правовых последствий выборы не повлекут», — говорится в заявлении.
По данным МИД Грузии, «Российская Федерация продолжает фактическую аннексию оккупированных территорий Грузии посредством интеграции России в военно-политическую, экономическую и социальную систему».
По заявлению МИД, к этому «добавляется грубое нарушение основных прав и свобод оставшегося на местах населения и этническая дискриминация грузин».
12 марта Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия заявил, что «в условиях продолжающейся оккупации и фактической аннексии, а также изгнания большинства коренного населения они («выборы») не могут выразить волеизъявления народа и поэтому не имеют законной основы».
«Выборы» осуждаются и международным сообществом
Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) заявила 12 марта, что не признает «выборы» в оккупированной Абхазии и «конституционно-правовые рамки, в которых они проводились».
«Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее границ, признанных международным правом», — говорится в сообщении миссии.
Также 12 марта Посольство США в Грузии подчеркнуло, что США «не признают легитимности проведенных в регионе Грузии Абхазия 12 марта т.н. выборы и их результаты».
«Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии однозначно ясна: эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии», — говорится в заявлении посольства.
«Соблюдение этих фундаментальных принципов сейчас важно как никогда, особенно в свете того, что Россия решила вести неспровоцированную, неоправданную и жестокую войну в Украине», — подчеркивается там же.
«НАТО не признает легитимность субботних выборов в регионе Грузии Абхазия. Альянс продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — написал в Twitter специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
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