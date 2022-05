Депутат Госдумы о возможной дискриминации русского языка в Абхазии

Заявление председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова вызвало споры в Сухуми после того, как он выразил обеспокоенность абхазским «законодательством», которое требует «знания» абхазского языка от «депутатов».

Российское информационное агентство «Интерфакс» цитирует Калашникова, заявившего, что закон «формально направлен на поддержку абхазского языка, а на деле ведет к дискриминации русского языка».

«Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий с учетом статуса русского языка, де-факто средства межнационального общения», — сказал российский депутат на слушаниях в комитете, на которых также присутствовал «министр иностранных дел» Абхазии Инал Ардзинба.

Указывая на Украину, Калашников заявил, что такая ситуация «взрывается одним только поверхностным подходом именно в этой отрасли».

В то же время агентство ТАСС сообщило, что Калашников призвал Сухуми ускорить выполнение соглашения с Москвой о создании «общего социально-экономического пространства», которое должно быть приведено в соответствие с российским законодательством, в частности — принятие закона об иностранных агентах.

Он также, как сообщается, отметил, что Москва и Сухуми договорились о создании рабочей группы для работы над упразднением КПП Псоу.

Ответ Инала Ардзинба

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отреагировал на заявление Калашникова 25 мая, заявив, что нормы действующего в Абхазии законодательства «надежно защищают статус русского языка, позволяют всем гражданам максимально и беспрепятственно использовать русский язык во всех сферах деятельности».

По его словам, согласно «конституции» оккупированного региона русский язык, наряду с абхазским, является средством официального общения в органах власти.

Ардзинба также заявил, что всем гражданам Абхазии «гарантируется воспитание и обучение на абхазском и русском языках».

Русская община в Абхазии отрицает «какие-либо притеснения»

В совместном заявлении от 26 мая неправительственные организации, действующие в Абхазии, в том числе «Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», подчеркнули, что русский язык в Абхазии «не подвергается никаким ущемлениям и нет никаких угроз его исчезновения».

Подписанты назвали заявление Калашникова «недопустимыми и недружественными выпадами» в адрес многонационального народа Абхазии, направленными «на создание межнационального напряжения в республике и между нашими странами».

«Это недоразумение нашего соотечественника в Госдуме РФ не станет точкой национального напряжения внутри нашего абхазского общества и между нашими братскими странами», — говорится в заявлении.

По словам подписавших, они убеждены, что в будущем абхазское законодательство введет обязательные квоты для нескольких этнических русских депутатов в законодательном органе, которые смогут защитить интересы 22 тысяч русских в Абхазии и укрепить дружественные отношения между Абхазией и Россией.

Абхазская оппозиция критикует Калашникова за «тревожное» заявление

Русскоязычная служба Радио Свобода «Эхо Кавказа» 27 мая сообщила слова лидера абхазской оппозиции Адгура Ардзинба, что заявление Калашникова «вызывает тревогу».

По словам Ардзинба, принятие закона необходимо, поскольку абхазский язык находится «под угрозой». На слушаниях в комитете он раскритиковал абхазскую делегацию за то, что она не рассказала Калашникову, «какова на самом деле ситуация».

Ардзинба также подверг критике власти региона за подачу «неправильных сигналов» и «торговлю национальными интересами».

Лидер оппозиции также заявил, что вопрос русского языка в Абхазии вообще не должен был обсуждаться на встрече, и что там должны быть обсуждать только вопрос КПП на Псоу. Такие вопросы повестки обсуждаются заранее, — добавил он.

Предыдущий парламент Абхазии принял поправки в закон о выборах «депутатов» 21 марта. В результате знание как абхазского, так и русского языка стало для «депутатов» обязательным.

Как сообщает «Апсныпресс», изменения вступят в силу в 2027 году, а значит, затронут «законодательный орган» следующего созыва.

