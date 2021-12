Лидер оппозиции в оккупационной Абхазии критикует российского депутата за «вмешательство во внутренние дела»

Один из лидеров оппозиции в оккупированной Абхазии Адгур Ардзинба подверг критике депутата российской Госдумы от правящей партии «Единая Россия» за его заявление, в котором он назвал прошедший 21 декабря в Сухуми митинг и последующие беспорядки попыткой государственного переворота.

Кроме этого, в интервью местному абхазскому телевидению, российский депутат назвал беспорядки в Сухуми «неправильными» и «недемократичными» и приветствовал «правильную и последовательную» реакцию властей оккупированного региона.

Он приветствовал тот факт, что «наконец-то все закончилось мирно», и добавил, что события в Абхазии повлияют на отношения Сухуми и Москвы и решения российских туристов. Я убежден, что экономическое развитие и процветание Абхазии зависят от сильного правительства, — заявил он.

В ответ председатель Абхазского народно-патриотического союза Адгур Ардзинба обратился к российскому депутату, что не ему оценивать события 21 декабря.

«Для этого у нас в Абхазии есть правоохранительные органы», — подчеркнул он.

«Мы не позволим посторонним людям вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал он, добавив, что намерен обратиться к Государственной Думе России, «Министерству иностранных дел» Абхазии и российским дипломатам, чтобы оценить заявление депутата.

Лидер оппозиции также обвинил абхазские власти, заявив, что Колесникова вероятно они ввели в заблуждение и использовали его в своих интересах. В этом контексте Ардзинба отметил, что во время визита в Сухуми российский депутат сделал комментарий из «администрации президента» Абхазии.

Ардзинба также отметил, что Колесников является членом Комитета Госдумы по конкуренции, добавив, что если он находится в Абхазии в личных целях, ему следует воздержаться от вмешательства во «внутренние дела».

Выступая на митинге 21 декабря, лидер оппозиции раскритиковал абхазское руководство за непонимание «концепции суверенитета» и «незнание того, как управлять независимым государством».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала происходящие в Сухуми события. Отвечая на вопрос журналиста о беспорядках и «передаче части суверенитета» России, Захарова ответила, что Москва «внимательно следит» за развитием событий в регионе.

«Наши страны постоянно строят и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения», — сказала Захарова. «В то же время принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела остаются неизменными».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)