Парламент утвердил еще одного члена Попечительского совета ОВГ

Парламент Грузии на своем пленарном заседании 24 мая утвердил в качестве члена Попечительского совета Общественного вешателя Грузии Лию (Лику) Шавгулидзе, кандидатура которой была выдвинута оппозиционным Национальным движением.

Шавгулидзе поддержали 52 депутата. На первом голосовании 13 апреля Шавгулидзе получила всего 31 голос, чего было недостаточно, чтобы его утвердить.

Лия Шавгулидзе, директор неправительственной организации «Центр исследовательской журналистики и экономического анализа», была в числе 10 кандидатов, отобранных парламентской конкурсной комиссией 7 апреля на три вакансии в Попечительском совете Общественного вещателя.

Ранее, 13 апреля, Парламент утвердил Васила Маглаперидзе и Лашу Тугуши, выдвинутых по квотам правящей Грузинской мечты и народного защитника. 21 апреля Маглаперидзе был избран председателем Попечительского совета ОВГ.

Попечительский совет Общественного вещателя состоит из 9 членов, из которых 3 избираются по квоте парламентского большинства, 3 — от оппозиции, 2 — от народного защитника и 1 — от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.

