Парламент утвердил 2 членов Попечительского совета ОВГ

13 апреля Парламент Грузии утвердил членами Попечительского совета Общественного вещателя Грузии кандидатов, представленных по квоте Грузинской мечты и народного защитника — Васила Маглаперидзе и Лашу Тугуши.

Кандидатуру Тугуши единогласно поддержали 108 депутатов, Маглаперидзе — 83, против были 19.

Маглаперидзе и Тугуши были в числе 10 кандидатов, отобранных парламентской комиссией на три вакантных места в Попечительском совете ОВГ.

Лия (Лика) Шавгулидзе, выдвинутая Единым национальным движением на третье вакантное место, получила всего 31 голос, что было недостаточно (нужно было 76).

Попечительский совет состоит из 9 членов, из которых 3 избираются по квоте парламентского большинства, 3 – от оппозиции, 2 – от народного защитника и 1 – от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.

Васил Маглаперидзе, который в настоящее время является ведущим продюсером проекта «Наша Грузия» Телешколы ОВГ, был заместителем председателя Грузинской мечты в январе-марте 2021 года.

В 2017-2020 годах занимал должность генерального директора Общественного вещателя.

Коалиция за адвокацию медиа заявила 11 апреля, что избрание Васила Маглаперидзе членом Попечительского совета «нанесет значительный ущерб идее создания беспристрастного Общественного вещателя и уменьшит возможность политической независимости финансируемых государством каналов».

Что касается Лаши Тугуши, в настоящее время он является соведущим программы «Резюме» на телеканале «Палитра». Кроме того, он является профессором Тбилисского государственного университета и занимает должность главного редактора англоязычного новостного сайта dfwatch.net.

В 1995-2018 годах был главным редактором ежедневной газеты «Резонанси».

