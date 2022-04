Председателем Попечительского совета ОВГ избран Васил Маглаперидзе

На заседании Попечительского совета Общественного вещателя Грузии 21 апреля новым председателем совета на трехлетний срок был избран Васил Маглаперидзе, вошедший в совет по квоте правящей Грузинской мечты.

На посту председателя совета Маглаперидзе сменил Ирину Путкарадзе, трехлетний срок полномочий на должности председателя совеита и шестилетний срок на должности члена совета которой уже истек. Она была избрана в совет по квоте народного защитника.

Кандидатуру Маглаперидзе поддержали 5 из 8 депутатов, присутствовавших на открытом голосовании. Это: Бондо Мдзинарашвили, выдвинутый в совет Альянсом патриотов и несколькими независимыми депутатами; Григол Мургулия – по квоте большинства; Михаил Чиквиладзе, по квоте большинства, сам Маглаперидзе также по квоте большинства и Изабелла Осипова, по квоте народного защитника.

Против были — Заза Абашидзе (по квоте Европейской Грузии) и Бесик Лилуашвили (по квоте Верховного Совета Аджарии). Лаша Тугуши, недавно избранный в совет по квоте народного защитника, отказался участвовать в голосовании.

Соперником Маглаперидзе был Бесик Лилуашвили, но он получил всего 2 голоса.

Маглаперидзе и Лилуашвили сами выдвинули свои кандидатуры на голосование.

После голосования Васил Маглаперидзе поблагодарил коллег за избрание его председателем и сказал, что рад этому составу совета. Он также подчеркнул, что «совет должен взять на себя больше ответственности, как в плане контроля, так и защиты».

Попечительский совет состоит из 9 членов, из которых 3 избираются по квоте парламентского большинства, 3 – оппозиции, 2 – народного защитника и 1 – по квоте Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.

Ситуация перед голосованием

Заседание Попечительского совета прошло на фоне небольшого спора между его членами.

Недавно избранный по квоте народного защитника член совета Лаша Тугуши предложил своим коллегам отложить процесс избрания председателя на одну неделю, до полного укомплектования совета. «(Это будет) более правильно с коллегиальной точки зрения», — сказал он.

Его мнение не разделил другой член совета Григол (Гия) Мургулия, заявивший, что с учетом того, что для избрания председателя необходимо 5 голосов, голос нового члена в данном случае не мог быть решающим и не было оснований отложить голосование.

Он также отметил, что совет должен представить доклад в Парламент 1 мая, и было бы хорошо, если это сделает уже новый председатель.

Сам Васил Маглаперидзе также настаивал на проведении голосования в соответствии с законом.

После небольшого спора члены совета наконец договорились о проведении голосования.

Васил Маглаперидзе был заместителем председателя Грузинской мечты в январе-марте 2021 года. В 2017-2020 годах занимал должность генерального директора Общественного вещателя Грузии.

Коалиция за адвокацию медиа заявила 11 апреля, что избрание Васила Маглаперидзе членом Попечительского совета «нанесет значительный ущерб идее создания беспристрастного Общественного вещателя и сократит возможность политической независимости финансируемых государством каналов».

