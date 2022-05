НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 11%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии (НБГ) на заседании 11 мая оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.

«Глобальным вызовом последнего периода вновь остаются увеличенная инфляция и инфляционные риски», — говорится в заявлении НБГ.

По заявлению Национального банка, санкции, введенные в отношении России из-за ее войны против Украины, и ограничения поставок привели к значительному росту цен на отдельные категории товаров на мировых рынках.

В то же время, по данным НБГ, недавнее укрепление лари способствовало замедлению инфляции в отношении импортных товаров.

По заявлению НБГ, рост цен на мировом рынке отразился на Грузии, и инфляция осталась на уровне 12,8%, и если бы не указанный шок, ожидалось ее стремительное снижение.

В НБГ прогнозируют, что инфляция в течение года останется выше целевого показателя, но «на фоне ужесточенной политики будет иметь тенденцию к снижению».

По сведениям НБГ, кредитная активность за счет потребительских кредитов и кредитов в иностранной валюте в течение года будет оставаться высокой. Следовательно, может быть увеличен существующий 25-процентный верхний предел обязательных резервов по средствам, привлеченным в иностранной валюте.

«Что касается внешнего спроса, в первом квартале 2022 года были признаки значительного восстановления, однако на фоне боевых действий риски в этой сфере высоки», — отметили в НБГ.

Согласно обновленному прогнозу НБГ, в 2022 году ожидается экономический рост на уровне 4,5%.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 22 июня 2022 года.

