США и Грузия подписали концепцию Инициативы по укреплению обороны
Грузия и США подписали двустороннюю концепцию Инициативы для Грузии по обороне и укреплению сдерживания.
Документ подписали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер 20 мая в ходе двусторонних консультаций по вопросам обороны между двумя странами в Тбилиси.
«Подписав этот документ, мы оформляем конкретный план, который будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества, дальнейшему укреплению и расширению возможностей Сил обороны», — заявила заместитель помощника министра обороны США.
По ее словам, Инициатива для Грузии по обороне и укреплению сдерживания является переломным моментом между США и Грузией, основа которого была заложена в октябре 2021 года во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Тбилиси.
Со своей стороны, заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани заявила, что концептуальный документ поможет Грузии повысить обороноспособность и возможности сдерживания «в течение десяти и более лет».
По сообщению Министерства обороны Грузии, 20 мая Лора Купер также встретилась с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, где стороны обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в сфере безопасности в регионе.
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