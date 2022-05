США и Грузия подписали концепцию Инициативы по укреплению обороны

Грузия и США подписали двустороннюю концепцию Инициативы для Грузии по обороне и укреплению сдерживания.

Документ подписали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер 20 мая в ходе двусторонних консультаций по вопросам обороны между двумя странами в Тбилиси.

«Подписав этот документ, мы оформляем конкретный план, который будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества, дальнейшему укреплению и расширению возможностей Сил обороны», — заявила заместитель помощника министра обороны США.

По ее словам, Инициатива для Грузии по обороне и укреплению сдерживания является переломным моментом между США и Грузией, основа которого была заложена в октябре 2021 года во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Тбилиси.

Со своей стороны, заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани заявила, что концептуальный документ поможет Грузии повысить обороноспособность и возможности сдерживания «в течение десяти и более лет».

По сообщению Министерства обороны Грузии, 20 мая Лора Купер также встретилась с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, где стороны обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в сфере безопасности в регионе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)