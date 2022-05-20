Советник госсекретаря США находится с визитом в Грузии

Советник государственного секретаря США по политическим вопросам Дерек Шолле, который 18 мая прибыл в Грузию с двухдневным визитом, встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а также с представителями оппозиции и гражданского общества.

На встрече с премьер-министром Грузии стороны обсудили стратегическое партнерство, евроатлантические устремления Грузии и региональную безопасность.

«На встрече была подчеркнута важность укрепления демократических институтов Грузии на пути к европейской и евроатлантической интеграции, и было сказано, что правительство страны придает особое значение сотрудничеству с США в этом процессе», — говорится в пресс-релизе правительства Грузии.

Со своей стороны, Дерек Шолле заявил: «мы приветствуем активную поддержку Грузии в ее многосторонних усилиях по осуждению российской агрессии и поддержке украинского народа».

Appreciated talks today with Georgian PM @GharibashviliGe in Tbilisi to discuss our bilateral partnership. We welcome Georgia’s active support in multilateral efforts to call out Russian aggression and to support the people of Ukraine. pic.twitter.com/mh7yoGNnXZ — Derek Chollet (@CounselorDOS) May 19, 2022

Во встрече в Администрации правительства приняли участие чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан; заместитель руководителя Агентства международного развития США Марк Симаковски; представитель Офисе министра обороны (по вопросам Балкан, Кавказа и Черноморского региона) Джейсона Хэм и специальный советника Дерека Шоле Флоренс Акиними, а с грузинской стороны — глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе.

В ходе визита Дерек Шолле также встретился с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. По сообщению Министерства обороны Грузии, стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства в сфере обороны и безопасности.

Встреча с оппозиционными партиями

В ходе визита Дерек Шолле также встретился с лидерами оппозиции. Среди них были — лидер Национального движения Ника Мелия, депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе; депутат Георгий Вашадзе от Стратегия Агмашенебели; депутат Ана Нацвлишвили от Лело; депутат Хатуна Самнидзе от Республиканской партии; лидер партии Гирчи – больше свободы Зураб Джапаридзе; Натиа Мезвришвили от партии «За Грузию» и лидер партии Дроа Элене Хоштария.

На встрече лидеры оппозиции затронули ряд вопросов, в том числе избирательное правосудие и арест руководителя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.

После встречи председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил журналистам: «я не сомневаюсь, что ими (американцами) будут предприняты конкретные шаги, конкретные действия».

Натиа Мезвришвили заявила, что «мы попросили наших стратегических партнеров не оставлять грузинский народ в одиночестве. Население, грузинский народ поддерживают процесс евроинтеграции страны».

Off to Tbilisi today to discuss our shared vision of Georgia fully integrated into the Euro-Atlantic family of nations and part of a Europe whole, free, and at peace. — Derek Chollet (@CounselorDOS) May 18, 2022

Встречи с руководителями НПО

Советник государственного секретаря США также говорил с лидерами неправительственных организаций о судебной системе и ключевых реформах в Грузии.

Председатель НПО Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили заявил журналистам после встречи, что у американской стороны есть вопросы о системе правосудия и о том, как она на самом деле управляется.

«Конечно, у него был особый интерес и вопросы о клане в судебной власти, а также о наличии российского влияния в стране со стороны различных групп», — сказал он.

«Мы говорили о том, как поддержать страну в процессе евроинтеграции и насколько важно реформировать систему правосудия, которая по сути политизирована и управляется кланом», — добавил Симонишвили.

Юрист Нази Джанезашвили, которая уже давно критикует существование «клана» в судебной системе, заявила, что на встрече она говорила о необходимости защиты судей, которые могут открыто говорить о судебном «клане».

Мнение Дерека Шолле

Перед своим визитом в Грузию Дерек Шоле опубликовал мнение, в котором содержится обзор 30-летнего партнерства США и Грузии, вторжения России в Украину и оккупации регионов Грузии, а также евроатлантических устремлений страны.

«Мы ценим четкую поддержку грузинского народа соседней Украине, а также гуманитарную помощь. Однако каждый из нас может и должен сделать еще больше», — говорится в статье.

«Подобно грузинским солдатам, проявившим лидерство, мужество и самоотверженность ради общего блага, мы также видели бесстрашные и энергичные усилия гражданского общества Грузии по осуществлению шагов, необходимых для демократического, мирного и процветающего евроатлантического будущего», — пишет Шолле.

По его словам, «Грузия будет более устойчива к российской агрессии, если проведет необходимые реформы в демократических институтах страны, верховенстве закона и правах человека, и будет делать это инклюзивно».

Отметив обещание правительства Грузии провести существенные избирательные и судебные реформы, он подчеркнул, что «это необходимо сделать, если Грузия хочет полностью реализовать свой потенциал».

Ссылаясь на слова госсекретаря Энтони Блинкена, советник государственного секретаря США заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинский народ в достижении демократического, мирного и процветающего евроатлантического будущего.

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