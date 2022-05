Командующий Силами обороны Грузии находится с визитом в Брюсселе

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили встретился в Брюсселе с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Как сообщает Министерство обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили «подчеркнул важность укрепления сотрудничества и повышения совместимости с альянсом в свете существующих угроз и вызовов».

Согласно тому же сообщению, основными темами обсуждения на встрече также были обстановка безопасности в регионе и широкомасштабная агрессия России против Украины.

«Стороны выразили солидарность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также украинскому народу, и осудили действия России», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Генерал-майор Георгий Матиашвили проинформировал адмирала Роба Бауэра о продолжающемся процессе трансформации в Силах обороны Грузии, а также о важных инициативах в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).

На встрече грузинская сторона выразила готовность и в дальнейшем участвовать в миссиях и операциях НАТО.

В этом году Георгий Матиашвили во второй раз посещает Брюссель. 12-13 января он присутствовал на заседании Военного комитета НАТО с участием 30 военачальников союзников и его украинского коллеги Валерия Залужного.

18 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

