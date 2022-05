Ираклий Кобахидзе: ЕНД, НПО и Ника Гварамия – это «антиЕвросоюз»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге 17 мая, что оппозиционное Единое национальное движение, арестованный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия, местные НПО и «их иностранные лоббисты, по сути, являются антиЕвросоюзом».

В ответ на обвинения в политическом правосудии в отношении Ники Гварамия Ираклий Кобахидзе заявил, что Единое национальное движение и «его партнеры или лоббисты» развернули «новую истерическую кампанию» по поводу ареста Ники Гварамия.

По его словам, цель этой «истерической кампании» состоит в том, чтобы законный владелец телекомпании «Рустави 2» не смог вернуть 7 миллионов, принадлежащие телекомпании, которые были получены телекомпанией по рекламному контракту, подписанному в 2015 году, когда директором был Ника Гварамия.

«Любая политически мотивированная истерия и «буллинг» судей могут оказать определенное влияние на их будущие решения», — сказал он, добавив, что «на «буллинг» нужно давать должный ответ».

«Национальное движение, его сателлиты, принадлежащие ему СМИ, НПО и иностранные лоббисты действуют в унисон против верховенства права, правосудия, государственных институтов и СМИ», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Он также добавил: «мы не позволим этим людям приостанавливать исполнение правосудия, грабить телеканалы или оказывать давление на суды».

Председатель Грузинской мечты также ответил тем людям, которые, по его словам, «пытаются поставить знак равенства между ненаказанием Гварамия к европейской перспективой Грузии», подчеркнув, что «ЕС — это не коррупция, грабеж и несправедливость, а именно верховенство права и общество, свободное от коррупции».

Ответ на заявление Посольства США

По словам председателя правящей партии, вчерашнее заявление Посольства США о том, что арест Ники Гварамия «ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона», вовлечено в эту общую кампанию.

Он подчеркнул, что за этим заявлением посольства может стоять то, что посольство «может быть информировано неправильно».

«Конкретные криминалы совершили конкретный криминал, и когда в связи с этим, без всякого обоснования, делается критическое заявление, это, конечно, определенная форма прикрытия криминала», — сказал председатель правящей партии.

«Заявления тех же посольств позволили (Нике) Гварамия, чтобы он продолжал грабить «Рустави-2» в 2017-19 годах», — сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что «сегодня мы наблюдаем то же самое, что является очень тяжелым и печальным событием».

В марте 2017 года Европейский суд по правам человека временно приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии по делу о владении телекомпанией «Рустави-2», из-за чего бизнесмен Кибара Халваши, который начал бороться за возвращение телевидения в 2015 году, не смог оформить на себя доли в телекомпании до 2019 года.

В июле 2019 года Страсбургский суд огласил окончательный вердикт по делу «Рустави-2», заявив, что на местном уровне не было допущено нарушения независимости и беспристрастности судей, решающих дело о собственности на телевидение.

В результате Кибар Халваши в тот же день оформил на свое имя акции телекомпании, а тогдашний директор телевидения Ника Гварамия был уволен тоже в тот же день.

После того, как Ника Гварамия ушел с канала, с телевидения ушел почти весь состав сотрудников. Примерно через месяц после ухода часть бывших сотрудников «Рустави 2» основала телеканал «Мтавари архи» под руководством Гварамия.

В августе 2019 года прокуратура предъявила Нике Гварамия обвинения по нескольким статьям за нанесение ущерба телекомпании «Рустави-2».

Вчера Тбилисский городской суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за злоупотребление властью.

