Новости
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
Еще один грузинский доброволец Рати Шургаия погиб во время боя у города Изюм в Харьковской области в Украине.
Консул Грузии в Украине Нана Чабрава заявила в интервью телеканалу «Рустави-2», что Шургаия был доставлен в больницу, и хотя ее жизни сначала ничего не угрожало, «к сожалению» он скончалась 14 мая.
Она подтвердила, что Посольство Грузии в Украине принимает все необходимые меры для скорейшего возвращения тела Шургаия на родину.
Всего в борьбе с российской агрессией в Украине погибло 10 грузинских бойцов-добровольцев.
По теме:
- В Украине погибли еще трое грузинских добровольцев
- В Украине погибли три грузинских добровольца
- Фоторепортаж: В Грузию доставили погибших в Украине грузинских добровольцев
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)