Митинг в поддержку Украины в Тбилиси, 24 февраля, 2022 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

В Украине погиб еще один грузинский доброволец

17/05/2022 - 12:55
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Еще один грузинский доброволец Рати Шургаия погиб во время боя у города Изюм в Харьковской области в Украине.

Консул Грузии в Украине Нана Чабрава заявила в интервью телеканалу «Рустави-2», что Шургаия был доставлен ​​в больницу, и хотя ее жизни сначала ничего не угрожало, «к сожалению» он скончалась 14 мая.

Она подтвердила, что Посольство Грузии в Украине принимает все необходимые меры для скорейшего возвращения тела Шургаия на родину.

Всего в борьбе с российской агрессией в Украине погибло 10 грузинских бойцов-добровольцев.

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17/05/2022 - 12:55
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