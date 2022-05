В Украине погиб еще один грузинский доброволец

Еще один грузинский доброволец Рати Шургаия погиб во время боя у города Изюм в Харьковской области в Украине.

Консул Грузии в Украине Нана Чабрава заявила в интервью телеканалу «Рустави-2», что Шургаия был доставлен ​​в больницу, и хотя ее жизни сначала ничего не угрожало, «к сожалению» он скончалась 14 мая.

Она подтвердила, что Посольство Грузии в Украине принимает все необходимые меры для скорейшего возвращения тела Шургаия на родину.

Всего в борьбе с российской агрессией в Украине погибло 10 грузинских бойцов-добровольцев.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)