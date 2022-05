Выступление лидеров Грузии на мероприятии, посвященном Дню Европы

На приеме по случаю Дня Европы 9 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили подтвердили стремление грузинского народа к Евросоюзу.

На мероприятии в кинотеатре «Амирани» в Тбилиси, которое было организовано Представительством ЕС в Грузии, президент Зурабишвили заявила, что «Европа — это единственный выход, чтобы уже не было слышно вопроса: «Мир или свобода?», поскольку мы все хотим и мира. и свободы, поэтому Европа!»

«Мировая история не знает такой организации, которая могла бы укрепляться и расширяться не войной, не экспансией, а желанием и свободой воли входящих в нее субъектов», — подчеркнула она.

Президент Зурабишвили также отметила, что «отдаленная перспектива вступления в ЕС становится доступной уже сегодня, если мы сможем не только ответить на вопросы в вопроснике, но и выполнить их».

В примерно 7-минутном выступлении Саломе Зурабишвили сосредоточилась на войне, которую Россия ведет против Украины, и реакции и солидарности Европы в преодолении кризиса.

«Война посреди Европы угрожает самому Евросоюзу, поскольку Россия объявила войну не только Украине, но и всем принципам, на которых стоит Европа», — сказала она.

В этом контексте президент Зурабишвили назвала Хельсинкские принципы, законы международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, справедливость, демократию и отношения, основанные на мире и солидарности.

Президент Грузии подчеркнула, что Европа дала «самый сильнейший ответ» на этот вызов «тесным» единством всех 27 государств-членов.

«Эта достойная Европа является тем, в объединение с которой поддерживает 88% нашего населения. Это сильная Европа, которая черпает свою силу не из войны, а в мирном развитии. Это та Европа, которая нас привлекает и к которой мы движемся», — сказала она.

Президент также отметила, что Украина «своей самоотверженной, героической, оборонительной борьбой обновила и ускорила нам открытие дороги в Европу».

«Украина и каждый украинец, который жертвует собой ради защиты своего государства, в то же время жертвует собой и борется за нашу свободу и свободу всей Европы, за собственный и наш европейский путь», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

«Мы также должны знать, как ценить жертву, принесенную ради нас, так и благодарность и солидарность – это наша обязанность», — добавила она.

«Наше обязательство сегодня состоит в том, чтобы знать, как поддержать Украину, как выразить солидарность и встать бок о бок с европейцами в этой солидарности», — сказала она, добавив, что «все понимают, что сама по себе страна, территории которой оккупированы, которая находится под угрозой, не может сравниться с сильным европейскими странами, но выражение солидарности имеет множество форм».

Выступление премьер-министра

«Нас, грузин, объединяют наши общие ценности с Европой. Это фундаментальные ценности, от которых мы никогда не отступим», — сказал Гарибашвили в своем выступлении на мероприятии.

«Европейский выбор Грузии — это наше безальтернативное решение, и, конечно, это не только решение нашего правительства, но и наш выбор, выбор грузинского народа», — подчеркнул он.

В своем выступлении Ираклий Гарибашвили также говорил о продолжающейся войне в Украине и Дне Победы над фашистской Германией, который Грузия отмечает 9 мая.

«Фашизм, который был вызовом не только для Европы, но и для всего мира, был побежден нашим единством», — сказал он, подчеркнув вклад грузинских бойцов в эту победу.

«К сожалению, 77 лет спустя, в самом сердце Европы, крупнейшем европейском государстве, Украине сегодня идет неравная и несправедливая война, которая, безусловно, является вызовом не только для Украины, но и для всей Европы», — добавил он.

Он также выразил солидарность с Украиной и украинским народом и пожелал «нашему дружественному государству восстановления мира в кратчайшие сроки».

