Руководители и ветераны Грузии отметили День Победы во Второй мировой войне

Лидеры Грузии и ветераны Второй мировой войны собрались 9 мая в Парке культуры и отдыха ветеранов, чтобы отметить 77-ю годовщину победы над нацистской Германией.

Как правило, в этот день руководители Грузии и ветераны Второй мировой войны сначала посещали могилу неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси, но в связи с проводимыми в парке восстановительными работами официальная часть была перенесена в Парк ветеранов.

В Парке ветеранов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури возложили венок к мемориалу Мелитона Кантария, советского грузинского солдата, водрузившего советский флаг на Рейхстаге в 1945 году.

«Грузины имеют большой вклад и заслуги в победе в этой войне. Я еще раз хочу воздать должное нашим героям, которые пожертвовали собой ради лучшего будущего мира, и это большая заслуга нас, грузин, в победе в этой войне», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Несмотря на то, что большая часть Европы празднует День Победы 8 мая, Грузия, как и Россия, отмечает в этот день 9 мая.

На фоне вторжения России в Украину некоторые оппозиционеры, активисты и историки вновь выступили с инициативой отмечать 8 мая победу над фашизмом.

Однако власти Грузинской мечты не прислушались к инициативе.

Сегодня премьер-министр Гарибашвили не стал отвечать на вопросы журналистов о том, чтобы отмечать победу над фашизмом 8 мая.

«Хочу поздравить вас с 9 мая и пожелать всем победы и мира», — сказал он.

Комментарии ветеранов

Ветераны Второй мировой войны дали комментарии представителям СМИ о российско-украинской войне.

«Украина победит, я верю, что она победит… Я верю в украинский народ, желаю ему победы. Моя мечта — победа украинского народа», — сказал один из ветеранов интернет-изданию On.ge.

«Я был в Украине в 1943 году, на фронте. Они очень милые люди, очень трудолюбивые люди, очень любящие люди, и теперь (такие) любящие люди подвергаются нападению сумасшедшего Путина и их так безжалостно убивают», — сказал другой ветеран.

«Его (Путина) следует судить так же, как судили фашистов», — добавил он.

По официальной информации, в Грузии в настоящее время проживает 172 ветерана Второй мировой войны. В этом году правительство выделило 1000 лари в качестве единовременной помощи каждому ветерану в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)