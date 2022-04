Палата представителей США приняла закон в поддержку Грузии

Палата представителей США 27 апреля приняла Закон в поддержку Грузии 406 голосами против 20.

В соответствии с двухпартийным законопроектом президент США вводит санкции в отношении въезда и блокирования имущества в отношении иностранцев, которые ответственны или причастны к серьезным нарушениям прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.

Президента также просят представлять доклад Конгрессу каждые 180 дней о таких иностранцах.

Согласно законопроекту, Государственный департамент должен представлять Конгрессу отчеты по различным вопросам, связанным с Грузией, и эти отчеты должны включать помощь США Грузии и оценку угроз и обороноспособности, с которыми сталкивается независимость Грузии.

Государственный департамент также должен подготовить отчеты о сотрудничестве США и Грузии в области кибербезопасности и стратегию, которая поможет стране расширить свои возможности в борьбе с российской дезинформацией и пропагандой.

Законопроект был внесен сопредседателями Группы поддержки Грузии Адамом Кинзингером и Джеральдом Коннолли в феврале 2021 года и принят Комитетом Палаты представителей по иностранным делам 5 апреля.

Теперь документ должен быть одобрен Сенатом, а затем подписан президентом, прежде чем он вступит в силу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал в Twitter, что принятие Закона в поддержку Грузии Палатой представителей США в очередной раз подтверждает силу и прогресс прочного стратегического партнерства США и Грузии.

