Илья Дарчиашвили встретился со своим чешским коллегой и спикером парламента

В ходе визита в Чехию министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим чешским коллегой Яном Липавски и спикером Палаты депутатов Парламента Маркетой Пекаровой Адамовой.

По сообщению МИД Грузии, министры иностранных дел двух стран обсудили возможность расширения двусторонних отношений и перспективы, которые «открылись для Грузии и стран Ассоциированного трио для подачи заявки на членство и предоставления соответствующих вопросников».

Согласно тому же сообщению, два министра иностранных дел также рассмотрели ситуацию с безопасностью в оккупированных регионах Грузии и подчеркнули важность участия международных партнеров в обеспечении мира в регионе.

По информации МИД Грузии, в свою очередь министр Липавски отметил, что одним из основных приоритетов Чехии в период ее председательства в Совете Евросоюза будет поддержка Ассоциированного трио и интеграционных устремлений этих стран.

«Чешская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее европейские устремления», — написал министр иностранных дел Чехии в Facebook.

По сообщению МИД Грузии, на встрече с Маркетой Пекаровой Адамовой 14 апреля стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между парламентами двух стран, в том числе гармонизацию Грузии с законодательством ЕС на пути к интеграции в ЕС.

Илья Дарчиашвили проинформировал спикера Палаты депутатов Парламента Чехии о ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Илья Дарчиашвили посетил Чешскую Республику 13-14 апреля, где также встретился с министром по европейским делам Чехии Микулашом Беком.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)