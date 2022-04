В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который в настоящее время участвует в боях против России в Украине, заявил 9 апреля, что в ходе российской агрессии в Украине погибли еще два грузинских добровольца.

По сообщениям СМИ, 21-летний Ника Шанава и 49-летний Давид Менабдишвили погибли в результате обстрела российской артиллерии в районе города Изюм на северо-востоке Украины.

По сообщениям грузинской прессы, брат Ники Шанавы Лука Шанава также воюет добровольцем в Украине. По словам последнего, братья прибыли в Украину 16 марта в качестве бойцов-добровольцев.

Всего за последние несколько недель погибли 6 грузинских добровольцев, защищавших Украину от российской вооруженной агрессии. Гия Бериашвили и Давид Ратиани погибли 18 марта в Ирпене под Киевом. 19 марта сообщалось, что Бахва Чикобава погиб в осажденном Мариуполе. Еще один грузин, Давид Гобеджишвили, погиб 26 марта в районе города Ирпень.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)