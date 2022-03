В Грузию доставили тело еще одного погибшего в Украине грузинского добровольца

Утром 31 марта в Грузию доставили тело Давида Гобеджишвили, четвертого грузинского добровольца, погибшего в ходе боев против российских войск в Украине.

Погибшего на Украине бойца встретили в Тбилисском международном аэропорту с флагами Грузии и Украины, со свечами в руках встречали тело погибшего члены его семьи, родственники и рядовые граждане.

Гобеджишвили погиб 26 марта во время боев в городе Ирпень, к северо-востоку от украинской столицы Киева.

Из четырех погибших в Украине грузинских добровольцев тела трех уже вернули на родину. Тело еще одного добровольца Бахвы Чикобава пока не удается перевезти в Грузию. Чикобава погиб в боях за город Мариуполь на берегу Азовского моря.

