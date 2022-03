Саломе Зурабишвили: Украинской Церкви должна достаться автокефалия

«Быть может, (украинцы) в свое время должна достаться автокефалия своей Церкви», — заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили после молебна в Кафедральном соборе Сиони по случаю Дня восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви.

«Россия потеряла все моральные права быть единоверной для какой-либо другой Православной Церкви», — заявила президент журналистам.

Саломе Зурабишвили в очередной раз напомнила о продолжающейся войне в Украине и сказала, что сегодня «там фактически рождается сильная, свободная, украинская нация».

Она также поздравила народ Грузии с Днем восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви и подчеркнула, что без этого «наверное, не было бы восстановления независимости и мы не были бы сегодня одним из сильнейших независимых государств».

5 января 2019 года Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал Томос об автокефалии Украинской Церкви.

Саломе Зурабишвили является первой из руководства Грузии, которая открыто высказалась в поддержку автокефалии Украинской Церкви.

Грузинская Православная Церковь также не выражала официальной позиции по этому вопросу. Однако поддержку автокефалии Украинской Церкви высказали некоторые отдельные священнослужители.

