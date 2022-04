Министр ВД Турции встретился с Ираклием Гарибашвили и Вахтангом Гомелаури

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу встретился сегодня в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили и министр Сойлу обсудили «продолжающиеся боевые действия в Украине» и влияние войны на безопасность в регионе Южного Кавказа. Они также подчеркнули необходимость поддержки мира и стабильности.

В этом контексте премьер-министр Гарибашвили подчеркнул важность инициированной им «Инициативы мирного соседства», в которой участвуют Грузия, Азербайджан и Армения.

На встрече с Сойлу Вахтанг Гомелаури говорил о поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также о сотрудничестве в сфере охраны границ и борьбы с организованной преступностью.

Министр Гомелаури подчеркнул поддержку со стороны Турции поддерживает в отношении охраны побережья и особенно ремонта «плавательных средств».

Министр Сойлу с помощью переводчика выразил уверенность, что Грузия и Турция смогут предпринять дальнейшие шаги для сотрудничества в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией, киберпреступностью и незаконными азартными играми.

Кроме того, глава МВД Турции озвучил инициативу о создании трехсторонних форматов сотрудничества между министерствами внутренних дел и обороны Турции, Грузии и Азербайджана.

