Министр ВД Турции Сулейман Сойлу встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, фото: Twitter МВД Турции
Новости

Министр ВД Турции встретился с Ираклием Гарибашвили и Вахтангом Гомелаури

07/04/2022 - 19:35
3 1 minute read

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу встретился сегодня в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили и министр Сойлу обсудили «продолжающиеся боевые действия в Украине» и влияние войны на безопасность в регионе Южного Кавказа. Они также подчеркнули необходимость поддержки мира и стабильности.

В этом контексте премьер-министр Гарибашвили подчеркнул важность инициированной им «Инициативы мирного соседства», в которой участвуют Грузия, Азербайджан и Армения.

На встрече с Сойлу Вахтанг Гомелаури говорил о поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также о сотрудничестве в сфере охраны границ и борьбы с организованной преступностью.

Министр Гомелаури подчеркнул поддержку со стороны Турции поддерживает в отношении охраны побережья и особенно ремонта «плавательных средств».

Министр Сойлу с помощью переводчика выразил уверенность, что Грузия и Турция смогут предпринять дальнейшие шаги для сотрудничества в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией, киберпреступностью и незаконными азартными играми.

Кроме того, глава МВД Турции озвучил инициативу о создании трехсторонних форматов сотрудничества между министерствами внутренних дел и обороны Турции, Грузии и Азербайджана.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
07/04/2022 - 19:35
3 1 minute read

მსგავსი/Related

Министр транспорта Азербайджана посетил Тбилиси

05/04/2022 - 13:34

Очередные спорные заявления Ираклия Гарибашвили об Украине

04/04/2022 - 13:30

Министр иностранных дел Дании находится с визитом в Тбилиси

31/03/2022 - 20:31

Министр экономики Саудовской Аравии встретился с Ираклием Гарибашвили

30/03/2022 - 18:33
Back to top button