Председатель Великого Национального Собрания Турции встретился с руководством Грузии

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 21 февраля в Тбилиси встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили.

После встречи с Зурабишвили Шентоп написал в Twitter, что стороны подтвердили свое стремление к дальнейшему улучшению двусторонних отношений.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с Гарибашвили стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества и стратегического партнерства двух стран, в том числе торгово-экономического сотрудничества.

Вчера Мустафа Шентоп и его грузинский коллега Шалва Папуашвили провели встречу с глазу на глаз и расширенную встречу. По сообщению Парламента Грузии, стороны обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули необходимость деэскалации и недопущения войны в Украине.

Как сообщает парламент Турции, стороны обменялись мнениями по межпарламентскому сотрудничеству и двусторонним отношениям.

Спикеры парламентов двух стран подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает регулярные контакты и обмен визитами, обмен опытом, консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, взаимную поддержку в международных парламентских организациях.

В беседе с представителями СМИ после встречи спикер парламента Турции подчеркнул, что его страна поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии и членство в НАТО.

«Мы также выражаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и подчеркиваем эту позицию на всех платформах», — добавил он.

