Председатель Великого Национального Собрания Турции встретился с руководством Грузии
Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 21 февраля в Тбилиси встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили.
После встречи с Зурабишвили Шентоп написал в Twitter, что стороны подтвердили свое стремление к дальнейшему улучшению двусторонних отношений.
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с Гарибашвили стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества и стратегического партнерства двух стран, в том числе торгово-экономического сотрудничества.
Вчера Мустафа Шентоп и его грузинский коллега Шалва Папуашвили провели встречу с глазу на глаз и расширенную встречу. По сообщению Парламента Грузии, стороны обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули необходимость деэскалации и недопущения войны в Украине.
Как сообщает парламент Турции, стороны обменялись мнениями по межпарламентскому сотрудничеству и двусторонним отношениям.
Спикеры парламентов двух стран подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает регулярные контакты и обмен визитами, обмен опытом, консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, взаимную поддержку в международных парламентских организациях.
В беседе с представителями СМИ после встречи спикер парламента Турции подчеркнул, что его страна поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии и членство в НАТО.
«Мы также выражаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и подчеркиваем эту позицию на всех платформах», — добавил он.
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