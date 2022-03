Министр вооруженных сил Великобритании находится с визитом в Тбилиси

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи встретился сегодня в Тбилиси с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

В ходе встречи с премьер-министром стороны обсудили оборонное партнерство между Соединенным Королевством и Грузией, российскую агрессию в Украине и сопутствующие вызовы безопасности в Восточной Европе.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, на встрече также обсуждалась важность безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

Во время встречи с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе стороны обсудили продолжающуюся войну в Украине и подтвердили поддержку Украины своими странами.

По сообщению Министерства обороны Грузии, на встрече основное внимание было уделено способам борьбы с гибридными вызовами и дезинформацией и ожидаемым угрозам. Стороны также обсудили конкретные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе формат Стратегического диалога Урдропа, который является «прекрасной площадкой для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере обороны».

Стороны также обсудили эффективное использование практических механизмов сотрудничества НАТО-Грузия, которые будут способствовать повышению оперативной совместимости с альянсом.

После встречи министр Бурчуладзе заявил, что визит высокопоставленной делегации из Соединенного Королевства подчеркивает «важность наших отношений и поддержки Грузии для Запада и НАТО».

«Я нахожусь сегодня здесь, в Грузии, потому что очень близко, в Украине суверенитет свободной страны сталкивается с огромным вызовом. Все те, кто верит в демократию и свободу, обязаны объединиться и выступить против ужасающих действий России», — заявил министр вооруженных сил Соединенного Королевства.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы «весь регион был местом, где уважают свободу и суверенитет, где активно осуждаются действия России».

