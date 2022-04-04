Фото: Mehrad Vosoughi / Unsplash
Новости

Годовая инфляция в Грузии в марте составила 11,8%

04/04/2022 - 15:55
0 Less than a minute

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 4 апреля, годовая инфляция в марте составила 11,8%.

Согласно той же информации, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 2,5%.

По данным Службы статистики, основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: транспорт (рост 21,6%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 17,8%); жилье, вода, электричество, газ (увеличение на 8,4%).

Что касается месячной инфляции, здесь формирование уровня инфляции было обусловлено изменением цен в следующих группах: транспорт (рост на 8,9%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 2%).

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)

Tags
04/04/2022 - 15:55
0 Less than a minute

მსგავსი/Related

Очередные спорные заявления Ираклия Гарибашвили об Украине

04/04/2022 - 13:30

Лидер абхазской оппозиции говорит о союзном государстве с Россией и Беларусью

04/04/2022 - 13:09

Тбилиси осуждает массовые убийства в Буче, не упомянув Россию

04/04/2022 - 11:54

Кандидат от Грузинской мечты победил на промежуточных выборах в Рустави

03/04/2022 - 14:37
Back to top button