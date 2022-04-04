Годовая инфляция в Грузии в марте составила 11,8%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 4 апреля, годовая инфляция в марте составила 11,8%.

Согласно той же информации, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 2,5%.

По данным Службы статистики, основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: транспорт (рост 21,6%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 17,8%); жилье, вода, электричество, газ (увеличение на 8,4%).

Что касается месячной инфляции, здесь формирование уровня инфляции было обусловлено изменением цен в следующих группах: транспорт (рост на 8,9%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 2%).

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